87% — мужчины, средний чек — 10 тысяч грн: в Альфа-Банке рассказали, кто у них торгует акциями международных компаний

Пользователями приложения Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина, торгующими акциями международных компаний, являются главным образом молодые мужчины.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, 87% инвесторов, покупавших или продававших иностранные ценные бумаги с 28 декабря по 21 января, составляют мужчины. Средний возраст таких клиентов составляет 37 лет, а 60% попадают в возрастную категорию 30-45 лет.

Более 55% пользователей Sense имеют депозиты в Альфа-Банке. 44% проживают в Киеве и Киевской области. Далее по числу клиентов идет Харьковская область, а за ней Днепропетровская, Одесская и Львовская.

Средний чек по сделкам, по данным аналитиков банка, составляет около 10 тысяч грн. Среднестатистический портфель инвестора в Sense состоит из акций трех-четырех компаний и имеет объем около 55 тысяч грн.

В целом объем торгов (покупок и продаж акций) в рассматриваемый период составил более 43 млн грн. Причем если во время пилотного проекта клиенты изучали инструмент и покупали одну-две акции, то сейчас количество акций у каждого клиента увеличивается и в среднем составляет восемь акций разных компаний.

В банке напоминают, что тестирование функционала проходило с 28 декабря до 10 января. В нем участвовало 11 тысяч человек. После этого приложение стало доступно для всех клиентов банка.

Для этого нужно иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина. Покупать в Sense можно даже по одной акции. Цены на них соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00). До 1 марта банк не взимает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.