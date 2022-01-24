- Категория
- Банки
- Дата публикации
-
Банк ПУМБ собирается запустить торговлю акциями
"Первый украинский международный банк" (ПУМБ), принадлежащий олигарху Ринату Ахметову, вслед за другими банками начал работать над упрощением возможности покупки акций иностранных компаний.
Об этом сообщил директор департамента по продажам и развитию розничного бизнеса ПУМБ Александр Щербаха, передает издание "Европейская правда".
"В конце января "ПУМБ" планирует стартовать с "пилотом" — услуга осуществления SWIFT-платежа на брокера в США с целью покупки/продажи ценных бумаг на фондовом рынке США через применение компании-партнера", — рассказал Щербаха.
Известно, что для себя ПУМБ уже выбрал модель торговли акциями, а именно субброкерскую. Она предусматривает, что банк будет выступать посредником между своими клиентами и одним из брокеров, имеющим доступ к зарубежным торговым площадкам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Первым функции торговли акциями, используя дилерскую модель, запустил Альфа-банк. А вот monobank собирается запускать свое приложение для купли и продажи ценных бумаг мировых компаний также по субброкерской модели.
В начале работы над проектом monobank потратил более трех месяцев на ожидание согласования заявки в Interactive Brokers, однако получил отказ. После этого банк решил сотрудничать с онлайн-брокером Exante, сообщил один из учредителей банка Олег Гороховский.
Напомним, проект по продаже акций в приложении monobank стартует с 1 февраля как пробная версия.
А вот клиенты Альфа-банка уже активно инвестируют в акции. Накануне банк рассказали, кто у них торгует акциями международных компаний. Выяснилось, что пользователями приложения Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина, торгующими акциями, являются главным образом молодые мужчины.