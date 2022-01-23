В США биржевые индексы показали рекордное недельное падение с начала пандемии

Основные американские биржевые индексы закончили прошедшую торговую неделю серьезными падениями. Причинами снижения рынка называют рекордно высокую инфляцию в стране и ожидание повышения ключевой ставки со стороны Федеральной резервной системы. Оно может произойти уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

Основные индексы Уолл-Стрит резко упали в пятницу из-за падений акций Netflix после отчета о прибылях и убытках.

Индекс Dow Jones за неделю потерял 5,1%, а S&P 500 и Nasdaq — 5,7 и 7,6% соответственно. Для последних двух индексов недельное падение стало рекордным с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

Dow Jones, в свою очередь, впервые с февраля 2020 года снижался на протяжении шести дней подряд.

Причинами такого падения аналитики называют рекордно высокую инфляцию в США и ожидание повышения процентной ставки со стороны ФРС в целях сдерживания дальнейшего роста цен. Это повышение может состояться уже на следующей неделе.

Помимо этого, падению индексов способствуют плохие показатели компаний, услуги которых стали популярны на фоне необходимости самоизоляции и рост которых по мере снятия ограничений снова замедлился.

Так, котировки Netflix 21 января упали на 20%, акции производителя тренажеров для дома Peloton днем ранее — на 24%.

Быстрый рост доходности казначейских облигаций на фоне опасений, что Федеральная резервная система станет агрессивной в контроле над инфляцией, особенно ударил по акциям технологических и растущих компаний.

Инвесторы внимательно следят за планами Федерального резерва США по ужесточению денежно-кредитной политики на фоне того, что в декабре индекс потребительских цен в США продемонстрировал самый большой годовой рост почти за четыре десятилетия.

На следующей неделе крупные компании Apple, Tesla и Microsoft должны отчитаться о доходах, что также может повлиять на биржевые индексы.

Отметим, Джереми Грентем, основатель бостонской инвесткомпании GMO, известный инвестор, который десятилетиями предсказывал рыночные "пузыри", заявил, что исторический обвал акций, который он спрогнозировал год назад, продолжается, и даже вмешательство Федеральной резервной системы США не может предотвратить окончательного падения акций почти на 50%.