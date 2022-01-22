Экономика приближается к концу "суперпузыря": известный инвестор прогнозирует обвал акций на 50%

Джереми Грентем, основатель бостонской инвесткомпании GMO, известный инвестор, который десятилетиями предсказывал рыночные "пузыри", заявил, что исторический обвал акций, который он спрогнозировал год назад, продолжается, и даже вмешательство Федеральной резервной системы США не может предотвратить окончательное падение акций почти на 50%.

Об этом пишет Bloomberg.

Как считает Джереми Грентем, американская экономика приближается к концу "суперпузыря" на целом ряде рынков, включая рынки акций, облигаций, недвижимости и сырья, что грозит беспрецедентным падением благосостояния граждан.

"Впервые в истории США мы наблюдаем одновременное образование "пузырей" во всех основных классах активов", - отметил Грентем.

И так же, как это было во время краха 1929 года, краха доткомов в 2000 году и финансового кризиса 2008 года, он уверяет, что этот пузырь лопнет, возвращая индексы к статистическим нормам.

По его словам, индекс S&P 500 упал примерно на 45% от закрытия в среду — и на 48% от пика 4 января — до уровня 2500.

Первые признаки проблем, на которые указывает Грентем, появились в феврале прошлого года, когда десятки самых спекулятивных акций стали падать. Например, Cathie Wood’s Ark Innovation ETF, с тех пор упал на 52%.

Кроме того, был такой фактор, который Грентем называет "безумным поведением инвестора", что указывает на "пузырь" в последней стадии: акции мемов, неистовые покупки брендовых электромобилей, рост «бессмысленных криптовалют», таких как Dogecoin, и многомиллионные цены на NFT.

При этом "суперпузырем" инвестор называет не только акции. По его словам, существует также пузырь в облигациях (он "самый широкий и самый экстремальный из всех, что существовали в мировой недвижимости) и «пузырь" в ценах на сырье, что только начинает зарождаться.

"Одна из главных причин, почему я терпеть не могу "суперпузыри" - и почему я возмущаюсь, что Федеральный резерв США и другие финансовые органы допустили их и поспособствовали им. Все недооценивают размер ущерба, который они нанесут, когда лопнут", - сказал Грентем.

По словам эксперта, падение общего благосостояния в США может составить $35 трлн, если цены на активы вернутся к средним историческим показателям.

Грентем советует выходить из американских акций и инвестировать в более дешевые ценные бумаги Японии и развивающихся рынков, приобрести ресурсы, как защиту от инфляции, держать немного золота и серебра, и накапливать наличные, которые можно будет использовать, когда цены вернутся к более привлекательным значениям.

"Так что удачи! Она нам всем понадобится", - добавил он.

Напомним, согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США.