Мировая экономика в 2022 году впервые превысит $100 триллионов

Согласно отчету британского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), в 2022 году объем мировой экономики впервые превысит 100 триллионов долларов США.

Об этом сообщает Reuters.

По данным CEBR, Китай может опередить США и стать первой мировой экономикой в 2030 году. Это на два года дольше, чем прогнозировалось ранее.

Отмечается, что Индия в 2022 году может опередить Францию, а затем Великобританию в 2023 году, чтобы восстановить свое место шестой крупнейшей экономики мира.

Подчеркивается, что Германия находится на пути к тому, чтобы опередить Японию по уровню объема экономики в 2033 году.

Россия может войти в десятку крупнейших экономик к 2036 году, а Индонезия планирует занять девятое место в 2034 году.

"Важным вопросом в 2020 – х годах является то, как мировые экономики справляются с инфляцией, которая сейчас достигла 6,8% в США", - подчеркнул замглавы CEBR Дуглас Маквильямс.

Напомним, Федеральная резервная система (ФРС) 15 декабря понизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) США, но повысила его относительно динамики инфляции в стране в 2021 году.

Отметим, ноябрьская инфляция в США достигла 6,8%, что стало самым высоким показателем с 1980-х годов.

Ранее сообщалось, что аналитики американского банковского холдинга J.P. Morgan ухудшили прогноз роста реального ВВП (валовый внутренний продукт. – Delo.ua) Украины в 2021 году с 4,5% до 2,3%. При этом они сохранили прогноз роста в 2022-м на 5%.