Покупай сейчас, плати потом. Почему растет рынок BNPL и при чем здесь open banking?

Микрокредиты с сотнями процентов за обслуживание стимулируют бедность и фактически являются одним из факторов функционирования выученной беспомощности. Но капитализм не умеет существовать без потребления и кредитов, как его неотъемлемой составляющей.

В своей деятельности в GR Capital мы все больше внимания обращаем на инновационные компании, работающие в бизнес-модели BNPL — «Buy now pay later» дословно с английского языка переводится как «Покупай сейчас, плати потом». Поверхностно кажется, что “хипстеры придумали рассрочку”, но это не совсем так.

Рынок BNPL сервисов в 2021 году оценивался в $100 млрд.

BNPL — наименее болезненная для потребителя модель рассрочки. Вам не нужно брать микрокредит для покупки необходимого товара. Система выгодная для всех участников сделки. Покупатель товара получает рассрочку платежа. Продавец — реализует товар и получает за него деньги. А система BNPL зарабатывает деньги на осуществлении этой сделки, то есть на проценте от сделки.

Сервисы BNPL можно разделить на два основных направления:

Разделение платежей (рассрочка) на небольшие суммы, которые следует погасить за короткий период времени, например, за несколько недель.

Рассрочка большей суммы на длительный период времени, например, за несколько месяцев.

Причем, рассрочки выдают не только на масс-маркет товары, вроде кроссовок и смартфонов, но и на туристические, медицинские и прочие услуги.

Основа функционирования BNPL — open banking. Он обеспечивает безопасный обмен финансовой информацией. Пользуясь рассрочкой, вы даете согласие на обработку своих банковских данных. Ведь организатору сделки необходимо понимать, что у вас есть возможность оплачивать разделенные платежи и вы благонадежный человек.

Open banking — это стандарт, по которому банки приоткрывают необходимую информацию по клиенту с его согласия: статистику покупок, кредитную историю. Он — драйвер инноваций и конкуренции в финансовой отрасли, гарантирующий прозрачность сделки.

Лидер рынка BNPL — шведская компания Klarna, работающая в 17 странах (пока без Украины). В числе партнерских магазинов у них: Macy’s, H&M, iHerb, Dior, Victoria’s Secret, Ferragamo и сотни тысяч (!) других. Для покупки в рассрочку нужно зарегистрироваться в сервисе, а в процессе оформления товара на партнерском сайте выбрать способ оплаты “Klarna”.

В Украине BNPL тоже есть, но пока не получил размах. Функции “оплаты частями” предоставляют либо сами банки (Приват), либо финтех-приложения (Monobank). Впрочем спрос на услуги я вижу колоссальный. Опираясь на глобальные данные и прогнозы, о которых я написал в начале, и учитывая стабильный рост микрокредитования через МФО в Украине, можно говорить о перспективах запуска у нас в стране BNPL.

Но одних прогнозов недостаточно.

Два фактора запуска BNPL в Украине: появление open banking и снижение процентных ставок. Без получения достоверных данных платежеспособности клиентов этот рынок невозможен.

За первые три квартала 2021 года украинские микрофинансовые организации выдали 49 миллиардов гривен быстрых кредитов. Это на 261 миллион больше, чем за весь 2020 год, когда общая сумма составляла 48,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает Опендатабот – платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Нацкомфинуслуг и НБУ.

Конечно, не все клиенты МФО берут взаймы для покупки товаров в интернете. Часть клиентов микрофинанса живут в рамках выученной беспомощности, то есть, берут один кредит, чтобы погасить другой, либо тратят деньги на самые базовые покупки: еду, лекарства, коммунальные. К тому же, не у всех есть подходящая для BPNL банковская история. Но часть аудитории сможет перейти на оплату частями, если такая возможность станет доступной. На первом месте у клиентов микрофинанса — потребность в покупке электроники, бытовой техники или других потребительских товаров. Операторы рынка заявляют, что с этим запросом приходит 59% заемщиков.

Для любого сервиса рассрочек важен список партнерских магазинов, куда тот и приведет покупателя. Логично. Чем шире список, тем больше пользователей.

Для магазинов BNPL позволяет увеличить конверсию в покупку. Повторюсь, представьте себе, что такой сервис — это человек, приводящий на вашу торговую площадь клиентов, которые совершат покупку с высокой вероятностью. Говоря маркетинговым языком, клиента ведут к покупке, а не к корзине. Многие владельцы и менеджер в е-коммерсе ломают голову над вопросом “Почему он остановился в корзине и не купил?”

BNPL развивается не только для розничных покупателей товаров массового потребления. Например, компания Billie заново придумала факторинг. Этот немецкий финтех основан в 2016 году с целью помочь малому и среднему бизнесу в финансировании сделок. Компании могут автоматически выставлять счета с помощью биллингового сервиса немецкого стартапа, а также платить после доставки товара.

Капитализм подразумевает стимулирование потребления. Чем больше человек потребляет (осознанно), тем больше другой человек производит. Экономика работает. А BNPL ей в этом помогает. Потому рост рынка очевиден. К слову, “рассрочка со скорингом” (доступ и анализ к вашим банковским данным) помогает в принуждении к доверию. Скажем, микрофинансовые организации по умолчанию вам не доверяют, а значит требуют плату за заемные средства в сотни процентов. Когда ваше финансовое поведение открыто (для участников сделки и с вашего согласия), вы показываете надежность своих намерений. В обмен на эту надежность сервис дает вам возможность разделения платежей на определенное время.

Хотите потреблять? Доверяйте.

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