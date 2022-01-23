МВФ: повышение ставки ФРС негативно повлияет на экономику стран с высоким долгом

Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда, заявила, что повышение процентных ставок Федеральным резервом США может "стать холодным душем" для и без того слабого экономического восстановления в некоторых странах.

Об этом пишет CNBC.

Кристалина Георгиева заявила, что повышение ставок в США может иметь серьезные негативные последствия для стран с высоким уровнем долга, номинированного в долларах.

Она сказала, что поэтому "чрезвычайно важно", чтобы ФРС четко сообщала о своих политических планах, чтобы предотвратить неожиданности. Более высокие процентные ставки в США могут сделать обслуживание долга в долларах более дорогим для стран.

Георгиева заявила, что обращение МВФ к странам с высоким уровнем долларового долга звучит так: "Действуйте сейчас. Если вы можете продлить срок погашения, пожалуйста, сделайте это. Если у вас есть несоответствия валюты, сейчас самое время их устранить".

Она добавила, что ее больше всего беспокоят страны с низким доходом и высоким уровнем долга, подчеркнув, что две трети сейчас либо находятся в "долговом кризисе", либо находятся в опасности попасть в него — это вдвое больше, чем в 2015 году.

Кроме этого, как сказала Георгиева, МВФ ожидает, что восстановление мировой экономики продолжится, но подчеркнула, что оно "теряет некоторую динамику".

"2022 год похож на преодоление полосы препятствий, — сказала она, учитывая такие риски, как рост инфляции, пандемия Covid-19 и высокий уровень долга. — В декабре МВФ предупредил, что глобальный долг достигнет 226 триллионов долларов в 2020 году — это самый большой годовой рост со времен Второй мировой войны".

Георгиева подчеркнула, что цены растут с поразительной скоростью в ряде стран: инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в 5% в декабре, уровень инфляции в Великобритании достиг 30-летнего максимума в том же месяце, а индекс потребительских цен в США вырос самыми быстрыми темпами с июня 1982 года.

"Это делает 2022 год в каком-то смысле даже более сложным, чем 2020 год. В 2020 году у нас везде была одинаковая политика, потому что мы боролись с одной и той же проблемой — застойной экономикой. В 2022 году условия в странах сильно различаются, поэтому у нас больше не может быть везде одна и та же политика, она должна быть специфичной для каждой страны, и это значительно усложняет нашу работу в 2022 году".

Напомним, как заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, при отсутствии дополнительных потрясений Украина может обойтись без новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).