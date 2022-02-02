Украинцы за первый месяц наторговали акциями через Альфа-Банк на 76 млн грн

Объем торгов акциями (покупок и продаж) за первый месяц работы этой функции в приложении Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина составил 76 млн грн.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, наибольшей популярностью среди клиентов пользовались акции Apple, Intel, Coca-Cola, Pfizer, СSX и Microsoft.

Средний портфель инвестора состоит из акций 3-4 компаний на сумму около 50 тысяч грн. Минимальной сделкой за месяц было приобретение одной акции за 936 грн, а максимальной – покупка 450 акций за 2,7 млн грн.

Банк отмечает, что для удобства клиентов внедрил единый коммерческий курс для формирования текущей цены покупки и продажи акций, что позволило максимально сузить спред по котировкам в гривне.

Помимо этого, в течение месяца специалисты банка собирали пожелания клиентов о том, в акции каких компаний они хотели бы инвестировать помимо уже доступных в приложении Sense SuperApp.

31 января в телеграм-канале Investments Sense SuperApp было запущено голосование для определения самых востребованных: они в итоге будут добавлены в раздел "Инвестиции" Sense, причем в ближайшее время.

Напомним, что Альфа-Банк сначала проводил тестирование нового функционала Sense с 28 декабря до 10 января. В нем участвовало 11 тысяч человек. После этого приложение по торговле акциями стало доступно для всех клиентов банка.

Чтобы им воспользоваться, нужно иметь карту или текущий гривневый счет в Альфа-Банке Украина. Покупать в Sense можно даже по одной акции. Цены на них соответствуют котировкам международных бирж (торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00). До 1 марта банк не взимает комиссию за проведение сделок по купле-продаже акций.