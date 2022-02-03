АМКУ разрешил банку ПУМБ Ахметова купить Идея Банк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Первому украинскому международному банку (ПУМБ) Рината Ахметова приобрести Идея Банк, принадлежащий польскому Getin Holding S.A. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

ПУМБ покупает 100% акций АО "Идея Банк". После завершения сделки АО "Идея Банк" войдет в состав группы ПАО "ПУМБ" как отдельная юридическая структура, без кадровых ротаций и продолжит обслуживать клиентов под брендом Идея Банк в обычном режиме. Процесс интеграции займет до пяти лет.

В ПУМБ отмечали, что Идея Банк имеет высокий уровень компетенции в розничном кредитовании, сформированную ресурсную базу, опыт разработки собственной цифровой платформы.

Еще в ноябре 2021 года Getin Holding S.A. заключил соглашение об условиях продажи принадлежащего ему Идея Банк, которые вступят в силу после того, как эту сделку согласуют с АМКУ и Национальным банком Украины.

ПУМБ — крупнейший украинский универсальный банк с частным капиталом. Его деятельность сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году, сейчас он обслуживает свыше 1,6 млн частных и 83 тысячи корпоративных клиентов. Главный акционер — ООО "СКМ Финанс", которое входит в инвестиционную группу компаний SCM Рината Ахметова.

Идея Банк на 1 сентября 2021 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) занимал 16 место среди 71 действующего банка. Он обслуживает более 400 тысяч частных клиентов.

Ранее СМИ заявляли, что генеральный менеджер Альфа-Банка Рафал Ющак договорился с владельцем Idea Bank Лешеком Чарнецким о продаже, и стороны планировали закрыть сделку до конца лета 2021 года.

Перед этим 20 декабря 2019 года компании группы Dragon Capital вместе с частным инвестором подписали соглашение о приобретении 100% акций Идея Банк (город Львов) в Getin Holding SA (Польша), но сделка не состоялась.