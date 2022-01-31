Верховный суд подтвердил штраф в 4 млн грн, наложенный АМКУ на Идея Банк в деле о неправдивой рекламе

Верховный Суд окончательно подтвердил законность решения Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа на АО "Идея Банк" за недобросовестную конкуренцию. Об этом сообщает АМКУ.

Верховный Суд оставил без изменений решение двух предыдущих судебных инстанций.

При рассмотрении дела АМКУ установил, что банк распространял на вывесках и печатных листовках в своих отделениях, в прессе, на рекламных бордах, ситилайтах, баннерах вдоль эскалаторов Киевского метрополитена, а также в интернете, в частности в социальных сетях, информацию о выдаче кредитов под "0%" и о "распродаже" кредитов со скидкой -50%".

"На самом же деле Комитетом установлено, что банк не выдавал кредиты "под полный 0%", следовательно, вышеупомянутая информация вводила потребителей в заблуждение. Кроме того, банк не отмечал все условия предоставления кредита наряду с вышеупомянутыми утверждениями, хотя это обязательно в соответствии с законодательством", — говорится в сообщении АМКУ.

За нарушение статьи 151 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" Комитет наложил на АО "Идея Банк" штраф на общую сумму 4 млн 88 тысяч 66 грн.

Финучреждение обжаловало решение АМКУ в суде. Однако во время судебного разбирательства оно уплатило наложенный штраф в государственный бюджет. В результате решение АМКУ исполнено.

Ранее Антимонопольный комитет утверждал, что банк в рекламе "забыл" указать максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку и максимальный срок, на который выдается кредит. В итоге в ноябре 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении АО "Идея Банк" об отмене наложенного АМКУ штрафа за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.