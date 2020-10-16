Идея Банк оштрафовали на 4 млн грн за ложь в рекламе кредитов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал Идея Банк на 4 млн грн за распространение неправдивой информации во время рекламной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, соответствующее решение было принято административной коллегией Антимонопольного комитета, в которую вошли председатель АМКУ Ольга Пещанская, государственная уполномоченная Мария Процишен и председатель Западного межобластного территориального отделения комитета Ростислав Лещишин.

Как отмечается, в рамках рассмотрения дела специалисты комитета установили, что "листовки, плакаты, ситилайты, баннеры на сайтах и ​​страницы печатных изданий информировали граждан о выдаче кредитов под "0%" и о "распродаже" кредитов со скидкой -50%".

"Соответствующая рекламная информация при проверке оказалась далекой от реальности. Ведь процентная ставка по кредитам составляет 0,001% годовых. Более того, клиенту нужно отдельно платить ежемесячные комиссии за обслуживание, за открытие пакета услуг обязательный страховой взнос. В то же время банк в рекламе "забыл" указать максимальную сумму, на которую может быть выдан кредит, реальную годовую процентную ставку, максимальный срок, на который выдается кредит", — говорится в сообщении.

В АМКУ напомнили, что эта информация является обязательной для обнародования, и она могла в значительной степени повлиять на намерения потенциальных клиентов получить кредит. Такие действия, считают в комитете, вполне могли привести к получению неправомерных преимуществ перед другими участниками рынка.

Указано, что это подтвердил и опрос потенциальных потребителей банковских услуг. Они указали, что рекламная кампания банка не информирует их о какой-либо дополнительной плате и комиссии при получении кредита, вызывает интерес и побуждает к оформлению кредитов именно в этом банке.

Вместе с тем, как сообщается, обобщение ответов банков-конкурентов продемонстрировало, что вышеуказанные рекламные утверждения влияют на достижение АО "Идея Банк" неправомерных преимуществ в конкуренции. Ведь они не описывают полноту расходов при обслуживании кредита.

Также банки-конкуренты отметили, что финучреждения обязаны в информации о кредитах указывать все расходы на получение кредита и дальнейшие расходы на его возвращение, включая начисленные проценты и комиссии. В противном случае неполнота и неточность предоставления информации может ввести клиента в заблуждение и помочь оформлению кредита.

"Исходя из этого, Антимонопольный комитет принял решение признать, что Идея Банк совершил нарушение, предусмотренное статьей 151 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде сообщения ложных и неполных сведений в рекламных объявлениях о выдаче кредитов. На компанию наложен штраф в размере 4 млн грн", — резюмировали в АМКУ.

Ранее Антимонопольный комитет Украины одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой выступает украинский бизнесмен Сергей Тигипко, путем покупки ООО "Финансовая компания "Фортифай".