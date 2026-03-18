Акції українського стартапу Swarmer підскочили до $51,51 на Nasdaq, зростання з IPO перевищило 900%

Станом на 4:07 ранку за східним часом 18 березня 2026 року акції українського стартапу Swarmer (SWMR) на біржі Nasdaq під час передпродажної сесії зросли до $51,51 за папір. Це на $20,51, або на 66,2% більше порівняно з ціною закриття попереднього торгового дня, яка становила $31. Порівняно з ціною первинного розміщення (IPO) $5, акції зросли приблизно на 930%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Nasdaq.

Swarmer дебютував на біржі Nasdaq

Український стартап Swarmer, що розробляє рішення на базі штучного інтелекту для автономної координації рою дронів, 17 березня дебютував на біржі Nasdaq. 

Як пише "Інтерфакс-Україна", акції компанії під час IPO були оцінені у $5 за папір. Торги 17 березня завершилися на рівні $31 за акцію і ціна протягом дня в окремі моменти досягала $44,7.

Компанія розмістила 3 млн акцій і очікує отримати валовий дохід від пропозиції приблизно $15 млн до вирахування комісій та витрат на розміщення. Отримані кошти Swarmer планує спрямувати на розширення продуктових можливостей, інтеграцію програмного забезпечення з обладнанням виробників дронів, найм співробітників і поповнення обігового капіталу.

Lucid Capital Markets виступає андеррайтером угоди і має 30-денний опціон на придбання до 450 тис. додаткових акцій за ціною публічного розміщення. Очікується, що пропозиція завершиться близько 18 березня 2026 року за звичайних умов закриття.

Swarmer розробляє програмне забезпечення для автономної координації рою дронів, інтеграції багатодоменних безпілотних систем та управління роботизованими операціями. Її клієнтами є виробники безпілотників, які ліцензують ці рішення для інтеграції зі своїми платформами. У серпні 2024 року стартап приєднався до українського оборонного інноваційного кластеру Brave1.

Компанію заснували у травні 2023 року Сергій Купрієнко та Алекс Фінк. Штаб-квартира розташована в Остіні, штат Техас (США), при цьому операційні команди працюють в Україні, Польщі та Естонії.

У вересні 2025 року стартап залучив $15 млн під час раунду фінансування серії A, що стало найбільшою інвестицією в українську оборонну технологічну компанію від початку повномасштабної війни.

Згідно з поданими документами до Комісії з цінних паперів та бірж США, виручка компанії у 2025 році становила $0,31 млн проти $0,33 млн у 2024 році, а чистий збиток збільшився до $8,53 млн з $2,07 млн. На кінець січня 2026 року Swarmer мала $9,28 млн вільних коштів і додатково залучила $3,5 млн від продажу конвертованих привілейованих акцій.

У компанії зазначають, що операційні витрати зростатимуть у міру реалізації стратегії масштабування, включно з інвестиціями у дослідження, розробку та маркетинг.

Нагадаємо, Swarmer подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) під тикером SWMR ще 3 лютого.

Автор:
Тетяна Гойденко