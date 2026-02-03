Swarmer стала першою українською оборонною компанією, що виходить на IPO

Українська defence tech-компанія Swarmer , яка створює рішення для автоматизації рою дронів на базі штучного інтелекту, подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) під тикером SWMR.

Як повідомляє AIN з посиланням на реєстраційні документи компанії, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) та оприлюднені на порталі EDGAR, IPO проводитиметься на біржі NASDAQ.

Єдиним банком-партнером виступає американський Lucid Capital Markets. Терміни, обсяг розміщення та діапазон цін поки не визначені. За даними джерел видання, вихід на біржу не вплине на діяльність компанії в Україні і не передбачає передачі технологій за кордон.

Що відомо про Swarmer

Swarmer — українська Defense Tech-компанія, яка спеціалізується на рішеннях зі штучного інтелекту для координації роїв дронів і виконання автономних місій.

16 вересня 2025 року компанія залучила $15 млн у Series A — найбільшу інвестицію в українську оборонну технологічну компанію з початку війни. Раунд очолила американська Broadband Capital Investments, до якої приєдналися R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital, Network VC та UA1.vc.

Основні напрямки діяльності компанії:

автономна координація роїв дронів;

інтеграція безпілотних систем у різних сферах;

спільна автономність на базі штучного інтелекту;

програмне забезпечення для управління та контролю розподілених роботизованих операцій.

З квітня 2024 року, коли технологія Swarmer вперше застосована в бойових операціях в Україні, її програмні рішення допомогли виконати понад 100 000 бойових завдань.

Штаб-квартира компанії розташована в Остіні, Техас, а операційні та R&D-команди працюють в Україні, Польщі та Естонії.

Нагадаємо, що співзасновника Swarmer Сергія Купрієнка розповів Delo.ua, як оборонні стартапи можуть залучати мільйонні інвестиції.