Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Від $70 тис. до $18 млн: співзасновник Swarmer — про шлях технології рою дронів

Swarmer, рої дронів
У Swarmer вперше протестували технологію рою дронів ще у 2020 році. Фото надане спікером

Український оборонний стартап Swarmer заснували лише трохи більш як два роки тому Сергій Купрієнко та Алекс Фінк. Компанія розробляє рішення на основі штучного інтелекту, яке дозволяє одному оператору контролювати відразу десятки дронів. За цей час у Swarmer вклали $70 тис., а отримали $18 млн інвестицій.

Про деталі такого успіху Сергій Купрієнко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

Купрієнко згадує, що вперше команда Swarmer протестувала технологію рою дронів ще у 2020 році. А у 2023-му вже почали розробку повноцінного продукту. 

"Спочатку вкладали власні гроші — близько 70 тисяч доларів. Потім залучили перші інвестиції від D3 та ще двох інвесторів. У 2023 році закрили seed-раунд на 2,9 млн доларів, а у 2025 році — наступний на $15 млн", — зазначає він.

За словами співзасновника Swarmer, наразі компанія має комерційні контракти, всі кошти з яких спрямовується на розвиток технології. Він також додає, що команда почала працювати з великими дронами, і зараз система Swarmer вже адаптована для них.

"Це був довгий і складний процес. Щоб підняти раунд, довелося провести понад сотню зустрічей з інвесторами. Але для нас це не лише гроші, а й сигнал для ринку: настав час інвестувати у великі чеки в Україні", — резюмує Сергій Купрієнко.

Більше про шлях до успіху українського оборонного стартапу Swarmer та потенціал технології рою дронів — у повному інтерв’ю зі співзасновником компанії Сергієм Купрієнком для видання Delo.ua.

Автор:
Алік Сахно