Від $70 тис. до $18 млн: співзасновник Swarmer — про шлях технології рою дронів

Український оборонний стартап Swarmer заснували лише трохи більш як два роки тому Сергій Купрієнко та Алекс Фінк. Компанія розробляє рішення на основі штучного інтелекту, яке дозволяє одному оператору контролювати відразу десятки дронів. За цей час у Swarmer вклали $70 тис., а отримали $18 млн інвестицій.

Про деталі такого успіху Сергій Купрієнко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

Купрієнко згадує, що вперше команда Swarmer протестувала технологію рою дронів ще у 2020 році. А у 2023-му вже почали розробку повноцінного продукту.

"Спочатку вкладали власні гроші — близько 70 тисяч доларів. Потім залучили перші інвестиції від D3 та ще двох інвесторів. У 2023 році закрили seed-раунд на 2,9 млн доларів, а у 2025 році — наступний на $15 млн", — зазначає він.

За словами співзасновника Swarmer, наразі компанія має комерційні контракти, всі кошти з яких спрямовується на розвиток технології. Він також додає, що команда почала працювати з великими дронами, і зараз система Swarmer вже адаптована для них.

"Це був довгий і складний процес. Щоб підняти раунд, довелося провести понад сотню зустрічей з інвесторами. Але для нас це не лише гроші, а й сигнал для ринку: настав час інвестувати у великі чеки в Україні", — резюмує Сергій Купрієнко.

Більше про шлях до успіху українського оборонного стартапу Swarmer та потенціал технології рою дронів — у повному інтерв’ю зі співзасновником компанії Сергієм Купрієнком для видання Delo.ua.