От $70 тыс. до $18 млн: сооснователь Swarmer — о пути технологии роя дронов

Украинский оборонный стартап Swarmer основали лишь чуть более двух лет назад Сергей Куприенко и Алекс Финк. Компания разрабатывает решение на основе искусственного интеллекта, позволяющего одному оператору контролировать сразу десятки дронов. За это время в Swarmer вложили $70 тыс., а получили $18 млн инвестиций.

Куприенко вспоминает, что впервые команда Swarmer протестировала технологию роя дронов еще в 2020 году. А в 2023 уже начали разработку полноценного продукта.

"Сначала вкладывали собственные деньги — около 70 тысяч долларов. Затем привлекли первые инвестиции от D3 и еще двух инвесторов. В 2023 году закрыли seed-раунд на 2,9 млн долларов, а в 2025 году — следующий на $15 млн", — отмечает он.

По словам соучредителя Swarmer, компания имеет коммерческие контракты, все средства от которых направляется на развитие технологии. Он также добавляет, что команда начала работать с большими дронами, и сейчас система Swarmer уже адаптирована для них.

"Это был долгий и сложный процесс. Чтобы поднять раунд, пришлось провести более сотни встреч с инвесторами. Но для нас это не только деньги, но и сигнал для рынка: пора инвестировать в большие чеки в Украине", — резюмирует Сергей Куприенко.

