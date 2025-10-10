Запланована подія 2

От $70 тыс. до $18 млн: сооснователь Swarmer — о пути технологии роя дронов

Swarmer, рои дронов
В Swarmer впервые протестировали технологию роя дронов еще в 2020 году. Фото предоставлено спикером

Украинский оборонный стартап Swarmer основали лишь чуть более двух лет назад Сергей Куприенко и Алекс Финк. Компания разрабатывает решение на основе искусственного интеллекта, позволяющего одному оператору контролировать сразу десятки дронов. За это время в Swarmer вложили $70 тыс., а получили $18 млн инвестиций.

О деталях такого успеха Сергей Куприенко рассказал в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

Куприенко вспоминает, что впервые команда Swarmer протестировала технологию роя дронов еще в 2020 году. А в 2023 уже начали разработку полноценного продукта.

"Сначала вкладывали собственные деньги  около 70 тысяч долларов. Затем привлекли первые инвестиции от D3 и еще двух инвесторов. В 2023 году закрыли seed-раунд на 2,9 млн долларов, а в 2025 году  следующий на $15 млн",  отмечает он.

По словам соучредителя Swarmer, компания имеет коммерческие контракты, все средства от которых направляется на развитие технологии. Он также добавляет, что команда начала работать с большими дронами, и сейчас система Swarmer уже адаптирована для них.

"Это был долгий и сложный процесс. Чтобы поднять раунд, пришлось провести более сотни встреч с инвесторами. Но для нас это не только деньги, но и сигнал для рынка: пора инвестировать в большие чеки в Украине", — резюмирует Сергей Куприенко.

Больше о пути к успеху украинского оборонного стартапа Swarmer и потенциале технологии роя дронов — в полном интервью с сооснователем компании Сергеем Куприенко для издания Delo.ua.

Автор:
Алик Сахно