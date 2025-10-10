Запланована подія 2

Крупнейшая инвестиция в украинский ВПК — основатель Swarmer о том, как удалось создать технологию, в которую международные фонды вложили более $18 млн

Соучредитель украинского стартапа Swarmer Сергей Куприенко.

В украинский стартап Swarmer еще в 2023 году поверил международный инвестиционный фонд D3, среди партнеров которого бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. В этом году значительно более масштабный успех. В середине сентября этого года стартап привлек $15 млн от ведущих американских инвестфондов. Это самые большие инвестиции в украинский оборонно-технологический сектор с начала полномасштабного вторжения. Хотя компания официально не раскрывает оценку, по данным Forbes, она может составлять от $35 до $70 млн.

Swarmer основали в мае 2023 года Сергей Куприенко и Алекс Финк. Компания разрабатывает решение на основе искусственного интеллекта, позволяющего одному оператору контролировать сразу десятки дронов. Флагманский продукт — Swarmer Platform. Благодаря системе Styx AI, рабработанной Swarmer, синхронизируется управление беспилотниками, что помогает преодолеть ключевую проблему на фронте — недостаток квалифицированных пилотов.

О том, как удалось создать продукт, его возможности и дальнейшие планы, в интервью Delo.ua рассказал соучредитель Swarmer Сергей Куприенко .

Сколько времени и денег ушло на создание вашего продукта?

 Впервые мы протестировали технологию еще в 2020 году. В 2023 уже начали разработку полноценного продукта. Сначала вкладывали собственные деньги  около 70 тысяч долларов. Затем привлекли первые инвестиции от D3 и двух инвесторов. В 2023 году закрыли seed-раунд на 2,9 млн долларов, а в 2025 году  следующий на $15 млн.

Сейчас есть коммерческие контракты, и все эти средства направляем на развитие технологии. Начали работать с большими дронами, и сейчас наша система уже адаптирована для них.

Как удалось привлечь подобные инвестиции?

 Это был долгий и сложный процесс. Чтобы поднять раунд, пришлось провести более сотни встреч с инвесторами. Но для нас это не только деньги, но и сигнал для рынка: пора инвестировать в большие чеки в Украине.

На какие цели вы планируете направить эти средства?

 Мы направляем их на разработку, масштабирование, работу с большим количеством производителей, расширение команды и тестирование в боевых условиях. Наша задача максимально быстро интегрировать продукт на поле боя.

Приносит ли ваша бизнес модель достаточно дохода, чтобы покрывать расходы?

— Мы стартап, так что пока нет. Это нормальная ситуация  стартап существует для быстрой проверки гипотез и масштабирования. У стартапов всегда есть несколько сценариев развития. Тебя могут купить в любой момент, и это нормально. У нас есть четкая стратегия: в перспективе компания либо будет приобретена крупным игроком рынка, либо выйдет на IPO.

Для меня важно, чтобы в любом случае мы сохранили работу с украинским рынком и приоритет для наших военных. В целом же — рынок настолько динамичен, что предсказать, где мы будем через полгода или год, сложно. Пока мы идем по пути классического стартапа.

Вы только что закрыли раунд инвестиций. Можете назвать оценку компании?

— Это был раунд Series A, в нем уже зафиксирована оценка. Мы знаем, сколько компания стоит, но публично эти цифры не разглашаем.

Сколько людей работало над созданием технологии и где?

 Наша команда сейчас насчитывает 45 человек.

Какие основные ограничения в вашей технологии?

— Не в софте или алгоритмах  там мы все отрабатываем. Проблема в каналах связи и в физической подготовке дронов к запуску. Каждый дрон нуждается в команде, которая его вынесет, подготовит, проверит. Это и ограничивает масштабы. Мы работаем над тем, чтобы эти процессы сделать более простыми и безопасными.

Наши системы уже протестированы более чем на 82 тысячах миссий. Речь идет именно о реальных боевых задачах, а не о симуляциях или полигонных тестах.

Соучредитель Swarmer Сергей Куприенко.

Какие задачи остаются за оператором, а что система выполняет самостоятельно?

 Мы работаем над тем, чтобы сохранять ключевую роль за человеком. Во-первых, за два года эта концепция не изменилась: оператор отвечает за принятие решения о поражении цели. То есть система может автоматически отменить задачу, если видит, что она недоступна или изменить объект, но окончательное решение о поражении остается за человеком.

Когда это можно будет передать искусственному интеллекту?

— Пока о конкретном времени, когда ИИ полностью будет выполнять всю работу, сказать сложно. Однако быстрота принятия решения автоматизированной системой уже сейчас значительно опережает человеческие возможности. Все работает как в классической армии: командование дает разрешение о ликвидации конкретной цели.

Можно ли интегрировать ваше программное обеспечение не только в дроны, но и в наземные или другие системы?

— Да, мы интегрированы с разными роботизированными платформами. Но 90% нашей работы сейчас — это летательные дроны, поскольку именно они имеют больше применения. Ни одна сложная система не заработает, пока вы не соберете команду и не проверите все вместе на поле боя.

Отзывы "оно не работает" ничего не стоят без практического тестирования. К счастью, в Украине с этим хорошо, и наши западные союзники нам откровенно завидуют.

Команда Swarmer за работой.

Как легко научить оператора работать с вашей системой?

 Все индивидуально. Кто-то, только закончив школу, может освоить систему за полчаса. Опытный пилот потратит несколько часов, ведь у него появляется множество "а что если?" — и это самые ценные вопросы.

Один оператор потенциально может управлять до 20 и более дронов. Но на практике цифры пока ниже: мы только начинаем интегрировать системы с партнерами в полноценном масштабе. Важным ограничением является не столько софт, сколько физическая подготовка дронов  зарядка, проверка, запуск. Это занимает время и мы активно работаем над тем, чтобы сократить этот процесс.

Война когда-нибудь закончится. Видите ли вы гражданское применение вашей технологии?

— Да, у нас несколько проектов, но сейчас они не в приоритете. Мы вернемся к ним после победы. Например, инспекция электросетей или контроль границ — это задачи, прекрасно решаемые автоматизацией. Мы также работаем над проектом по обнаружению пожаров в Европе, а есть направление public security, где несколько роботизированных систем могут координироваться и реагировать на изменение ситуации.

Насколько дрон с вашей технологией дороже обычного?

 Это не принципиальная разница. К тому же рынки отличаются: цены на такие товары в Украине существенно ниже, чем за границей.

Кто ваши конкуренты в Украине и мире?

— В мире немало компаний, работающих в этом направлении. В Украине есть несколько команд, но я не считаю их конкурентами — мы все еще слишком далеки от настоящей конкуренции. Мы скорее делимся опытом и поддерживаем друг друга. В мире ситуация другая: есть крупные корпорации, разрабатывающие подобные технологии "внутри" и интегрирующие их в свои масштабные системы, и есть небольшие стартапы, тестирующие решения в Украине. Это хорошо: рынок должен быть насыщен разными подходами.

Как вы видите развитие украинского и мирового рынка дронов в ближайшие годы?

— Я не хочу делать прогнозы, но могу сказать, что сейчас Украина остается одним из мировых лидеров. Это верно. И мы, в отличие от России, активно сотрудничаем с западными партнерами и открыты для развития.

Есть ли угроза, что враг создаст аналогичные системы?

— Угроза уже есть и враг активно работает над этим. У них гораздо больше ресурсов. Да, они не всегда умеют хорошо имплементировать, но быстро создавать решения — умеют. Поэтому мы находимся не просто в погоне, а в серьезном забеге.

Поэтому я рад, что нам удалось поднять инвестиции в большой раунд. Нам нужно много ресурсов, чтобы максимально ускорить развитие. Мы стартап, и в Украине, еще и в сфере обороны, должны быть в сто раз быстрее других.

Можно сказать, что россияне копируют вас или у них другой подход?

— Настоящая сложность — способность реализовать эти подходы. Если говорить о технологиях в сфере дронов, то Украина, к сожалению, не была флагманом. Мы становились лидерами только по отдельным направлениям и технологиям. Враг имеет существенное преимущество в ресурсах и может позволить себе системное планирование развития технологий.

Они работают по дорожной карте: условно, в ноябре запускают одно решение, в декабре  другое. Они владеют стратегической инициативой и могут регулировать интенсивность боевых действий, а мы вынуждены реагировать. Мы всегда отвечаем на их новые технологии  дроны-камикадзе, системы связи или камеры. Это стратегическая проблема, которая создает нам серьезные вызовы.

Какие самые большие риски видите для компании в ближайшее время?

 Для любого стартапа ключевой риск  не оправдать ожиданий и не реализовать то, что ты пообещал. Особенно в оборонной сфере, где важен доступ к контрактам. Остальные — это обычные бизнес-риски, с которыми нужно работать.

Какие советы вы дали бы другим украинским оборонным стартапам?

 Не пытайтесь делать еще один дрон  таких стартапов уже десятки тысяч. Ищите свою нишу, концентрируйтесь на том, что действительно умеете делать лучше. Остальные можно взять на рынке или закрыть партнерствами. Главное  способность реализовать, а не сама идея. И помните: стартапы — это не только технологии, это еще и взаимодействие, коммуникации и сотрудничество.

Автор:
Алик Сахно