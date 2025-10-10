Крупнейшая инвестиция в украинский ВПК — основатель Swarmer о том, как удалось создать технологию, в которую международные фонды вложили более $18 млн

В украинский стартап Swarmer еще в 2023 году поверил международный инвестиционный фонд D3, среди партнеров которого бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. В этом году значительно более масштабный успех. В середине сентября этого года стартап привлек $15 млн от ведущих американских инвестфондов. Это самые большие инвестиции в украинский оборонно-технологический сектор с начала полномасштабного вторжения. Хотя компания официально не раскрывает оценку, по данным Forbes, она может составлять от $35 до $70 млн.

Swarmer основали в мае 2023 года Сергей Куприенко и Алекс Финк. Компания разрабатывает решение на основе искусственного интеллекта, позволяющего одному оператору контролировать сразу десятки дронов. Флагманский продукт — Swarmer Platform. Благодаря системе Styx AI, рабработанной Swarmer, синхронизируется управление беспилотниками, что помогает преодолеть ключевую проблему на фронте — недостаток квалифицированных пилотов.

О том, как удалось создать продукт, его возможности и дальнейшие планы, в интервью Delo.ua рассказал соучредитель Swarmer Сергей Куприенко .

Сколько времени и денег ушло на создание вашего продукта?

— Впервые мы протестировали технологию еще в 2020 году. В 2023 уже начали разработку полноценного продукта. Сначала вкладывали собственные деньги — около 70 тысяч долларов. Затем привлекли первые инвестиции от D3 и двух инвесторов. В 2023 году закрыли seed-раунд на 2,9 млн долларов, а в 2025 году — следующий на $15 млн.

Сейчас есть коммерческие контракты, и все эти средства направляем на развитие технологии. Начали работать с большими дронами, и сейчас наша система уже адаптирована для них.

Как удалось привлечь подобные инвестиции?

— Это был долгий и сложный процесс. Чтобы поднять раунд, пришлось провести более сотни встреч с инвесторами. Но для нас это не только деньги, но и сигнал для рынка: пора инвестировать в большие чеки в Украине.

На какие цели вы планируете направить эти средства?

— Мы направляем их на разработку, масштабирование, работу с большим количеством производителей, расширение команды и тестирование в боевых условиях. Наша задача максимально быстро интегрировать продукт на поле боя.

Приносит ли ваша бизнес модель достаточно дохода, чтобы покрывать расходы?

— Мы стартап, так что пока нет. Это нормальная ситуация — стартап существует для быстрой проверки гипотез и масштабирования. У стартапов всегда есть несколько сценариев развития. Тебя могут купить в любой момент, и это нормально. У нас есть четкая стратегия: в перспективе компания либо будет приобретена крупным игроком рынка, либо выйдет на IPO.

Для меня важно, чтобы в любом случае мы сохранили работу с украинским рынком и приоритет для наших военных. В целом же — рынок настолько динамичен, что предсказать, где мы будем через полгода или год, сложно. Пока мы идем по пути классического стартапа.

Вы только что закрыли раунд инвестиций. Можете назвать оценку компании?

— Это был раунд Series A, в нем уже зафиксирована оценка. Мы знаем, сколько компания стоит, но публично эти цифры не разглашаем.

Сколько людей работало над созданием технологии и где?

— Наша команда сейчас насчитывает 45 человек.

Какие основные ограничения в вашей технологии?

— Не в софте или алгоритмах — там мы все отрабатываем. Проблема в каналах связи и в физической подготовке дронов к запуску. Каждый дрон нуждается в команде, которая его вынесет, подготовит, проверит. Это и ограничивает масштабы. Мы работаем над тем, чтобы эти процессы сделать более простыми и безопасными.

Наши системы уже протестированы более чем на 82 тысячах миссий. Речь идет именно о реальных боевых задачах, а не о симуляциях или полигонных тестах.

Соучредитель Swarmer Сергей Куприенко. Фото предоставлено спикером

Какие задачи остаются за оператором, а что система выполняет самостоятельно?

— Мы работаем над тем, чтобы сохранять ключевую роль за человеком. Во-первых, за два года эта концепция не изменилась: оператор отвечает за принятие решения о поражении цели. То есть система может автоматически отменить задачу, если видит, что она недоступна или изменить объект, но окончательное решение о поражении остается за человеком.

Когда это можно будет передать искусственному интеллекту?

— Пока о конкретном времени, когда ИИ полностью будет выполнять всю работу, сказать сложно. Однако быстрота принятия решения автоматизированной системой уже сейчас значительно опережает человеческие возможности. Все работает как в классической армии: командование дает разрешение о ликвидации конкретной цели.

Можно ли интегрировать ваше программное обеспечение не только в дроны, но и в наземные или другие системы?

— Да, мы интегрированы с разными роботизированными платформами. Но 90% нашей работы сейчас — это летательные дроны, поскольку именно они имеют больше применения. Ни одна сложная система не заработает, пока вы не соберете команду и не проверите все вместе на поле боя.

Отзывы "оно не работает" ничего не стоят без практического тестирования. К счастью, в Украине с этим хорошо, и наши западные союзники нам откровенно завидуют.

Команда Swarmer за работой. Фото предоставлено спикером

Как легко научить оператора работать с вашей системой?

— Все индивидуально. Кто-то, только закончив школу, может освоить систему за полчаса. Опытный пилот потратит несколько часов, ведь у него появляется множество "а что если?" — и это самые ценные вопросы.

Один оператор потенциально может управлять до 20 и более дронов. Но на практике цифры пока ниже: мы только начинаем интегрировать системы с партнерами в полноценном масштабе. Важным ограничением является не столько софт, сколько физическая подготовка дронов — зарядка, проверка, запуск. Это занимает время и мы активно работаем над тем, чтобы сократить этот процесс.

Война когда-нибудь закончится. Видите ли вы гражданское применение вашей технологии?

— Да, у нас несколько проектов, но сейчас они не в приоритете. Мы вернемся к ним после победы. Например, инспекция электросетей или контроль границ — это задачи, прекрасно решаемые автоматизацией. Мы также работаем над проектом по обнаружению пожаров в Европе, а есть направление public security, где несколько роботизированных систем могут координироваться и реагировать на изменение ситуации.

Насколько дрон с вашей технологией дороже обычного?

— Это не принципиальная разница. К тому же рынки отличаются: цены на такие товары в Украине существенно ниже, чем за границей.

Кто ваши конкуренты в Украине и мире?

— В мире немало компаний, работающих в этом направлении. В Украине есть несколько команд, но я не считаю их конкурентами — мы все еще слишком далеки от настоящей конкуренции. Мы скорее делимся опытом и поддерживаем друг друга. В мире ситуация другая: есть крупные корпорации, разрабатывающие подобные технологии "внутри" и интегрирующие их в свои масштабные системы, и есть небольшие стартапы, тестирующие решения в Украине. Это хорошо: рынок должен быть насыщен разными подходами.

Как вы видите развитие украинского и мирового рынка дронов в ближайшие годы?

— Я не хочу делать прогнозы, но могу сказать, что сейчас Украина остается одним из мировых лидеров. Это верно. И мы, в отличие от России, активно сотрудничаем с западными партнерами и открыты для развития.

Есть ли угроза, что враг создаст аналогичные системы?

— Угроза уже есть и враг активно работает над этим. У них гораздо больше ресурсов. Да, они не всегда умеют хорошо имплементировать, но быстро создавать решения — умеют. Поэтому мы находимся не просто в погоне, а в серьезном забеге.

Поэтому я рад, что нам удалось поднять инвестиции в большой раунд. Нам нужно много ресурсов, чтобы максимально ускорить развитие. Мы стартап, и в Украине, еще и в сфере обороны, должны быть в сто раз быстрее других.

Можно сказать, что россияне копируют вас или у них другой подход?

— Настоящая сложность — способность реализовать эти подходы. Если говорить о технологиях в сфере дронов, то Украина, к сожалению, не была флагманом. Мы становились лидерами только по отдельным направлениям и технологиям. Враг имеет существенное преимущество в ресурсах и может позволить себе системное планирование развития технологий.

Они работают по дорожной карте: условно, в ноябре запускают одно решение, в декабре — другое. Они владеют стратегической инициативой и могут регулировать интенсивность боевых действий, а мы вынуждены реагировать. Мы всегда отвечаем на их новые технологии — дроны-камикадзе, системы связи или камеры. Это стратегическая проблема, которая создает нам серьезные вызовы.

Какие самые большие риски видите для компании в ближайшее время?

— Для любого стартапа ключевой риск — не оправдать ожиданий и не реализовать то, что ты пообещал. Особенно в оборонной сфере, где важен доступ к контрактам. Остальные — это обычные бизнес-риски, с которыми нужно работать.

Какие советы вы дали бы другим украинским оборонным стартапам?

— Не пытайтесь делать еще один дрон — таких стартапов уже десятки тысяч. Ищите свою нишу, концентрируйтесь на том, что действительно умеете делать лучше. Остальные можно взять на рынке или закрыть партнерствами. Главное — способность реализовать, а не сама идея. И помните: стартапы — это не только технологии, это еще и взаимодействие, коммуникации и сотрудничество.