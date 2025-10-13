Сергій Купрієнко зі Swarmer пояснив, як одна людина може керувати роєм із понад 20 дронів

Завдяки системі Styx AI, створеній українським стартапом Swarmer, синхронізується управління безпілотниками, що дозволяє одній людині керувати роєм із понад 20 дронів. Про те, як вдається керувати такою кількістю БпЛА, співзасновник Swarmer Сергій Купрієнко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

Система керування роєм дронів наразі вже протестовані на понад 82 тисячах місій. Йдеться саме про реальні бойові завдання, а не симуляції чи полігонні тести. Щодо того, наскільки легко навчити оператора працювати з даною системою, Купрієнко зазначає, що все індивідуально.

"Хтось, щойно закінчивши школу, може освоїти систему за пів години. Досвідчений пілот витратить кілька годин, адже в нього з’являється безліч "а що якщо?" — і це найцінніші питання", — каже Купрієнко.

Водночас він додає, що один оператор потенційно може керувати до 20 і більше дронів. Але на практиці цифри поки нижчі, оскільки компаніє тільки починає інтегрувати системи з партнерами на повноцінному масштабі. За словами Купрієнка, важливим обмеженням є не стільки софт, скільки фізична підготовка дронів.

"Ми працюємо над тим, щоб зберігати ключову роль за людиною. По-перше, за два роки ця концепція не змінилася: оператор відповідає за прийняття рішення щодо ураження цілі. Тобто система може автоматично скасувати завдання, якщо бачить, що воно недоступне, або змінити об’єкт, але остаточне рішення про ураження залишається за людиною", — пояснює він.

Сергій Купрієнко наголошує, що поки про конкретний час, коли ШІ повністю буде виконувати всю роботу, сказати важко. Однак, за його словами, швидкість прийняття рішення автоматизованою системою вже зараз значно випереджає людські можливості. Він додає, що наразі все працює як у класичній армії: командування дає дозвіл про ліквідацію конкретної цілі.

