Як оборонні стартапи можуть залучати мільйонні інвестиції: досвід співзасновника Swarmer Сергія Купрієнка

стартап, Swarmer, дрони
Стартапи не можуть самостійно покривати витрати. Фото надане спікером

Засновники українського стартапу Swarmer, який створив технологію рою дронів,Сергій Купрієнко та Алекс Фінк спочатку вкладав власні гроші — близько 70 тисяч доларів. Потім залучили перші інвестиції від D3 та ще двох інвесторів. У 2023 році закрили seed-раунд на 2,9 млн доларів, а у 2025 році — наступний на $15 млн.

Про деталі такого успіху Сергій Купрієнко розповів в ексклюзивному інтерв’ю для Delo.ua.

"Щоб підняти раунд (інвестицій — ред.), довелося провести понад сотню зустрічей з інвесторами. Але для нас це не лише гроші, а й сигнал для ринку: настав час інвестувати у великі чеки в Україні", — зазначив Купрієнко.

Він додав, що ці кошти спрямують на розробку, масштабування, роботу з більшою кількістю виробників, розширення команди та тестування у бойових умовах. За його словами, завдання Swarmer — максимально швидко інтегрувати продукт на полі бою.

"Наразі маємо комерційні контракти, і всі ці кошти спрямовуємо на розвиток технології. Почали працювати з великими дронами, і зараз наша система вже адаптована для них", — пояснює співзасновник Swarmer.

Стартап не може покривати всі витрати

Сергій Купрієнко уточнює, що попри контракти, бізнес-модель ще не покриває витрат, оскільки компанія перебуває на стадії стартапу. 

"Стартап існує для швидкої перевірки гіпотез і масштабування. У стартапів завжди є кілька сценаріїв розвитку. Тебе можуть купити будь-якої миті, і це нормально. Ми маємо чітку стратегію: у перспективі компанія або буде придбана великим гравцем ринку, або вийде на IPO", — підкреслює Купрієнко.

Підприємець зауважує, що для нього важливо, щоб компанія зберегла роботу з українським ринком з пріоритетом для військових. 

"А загалом — ринок настільки динамічний, що передбачити, де ми будемо за пів року чи рік, складно. Поки що ми йдемо шляхом класичного стартапу", — каже Купрієнко.

Іншим українським оборонним стартапам Купрієнко радить шукайте свою нішу та концентруйтеся на тому, що вони вміють робити найкраще. На його думку, решту можна взяти на ринку або закрити партнерствами. 

"Головне — здатність реалізувати, а не сама ідея. І пам’ятайте: стартапи — це не лише про технології, це ще й про взаємодію, комунікацію та співпрацю", — резюмує Сергій Купрієнко.

Також Delo.ua писало про шлях технології рою дронів, яку створив український стартап Swarmer.

Автор:
Алік Сахно