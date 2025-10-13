Запланована подія 2

Как оборонные стартапы могут привлекать миллионные инвестиции: опыт сооснователя Swarmer Сергея Куприенко

стартап, Swarmer, дроны
Стартапы не могут самостоятельно покрывать расходы. Фото предоставлено спикером

Основатели украинского стартапа Swarmer, создавшего технологию роя дронов, Сергей Куприенко и Алекс Финк сначала вкладывал собственные деньги — около 70 тысяч долларов. Затем привлекли первые инвестиции от D3 и двух инвесторов. В 2023 году закрыли seed-раунд на 2,9 млн долларов, а в 2025 году — следующий на $15 млн.

О деталях такого успеха Сергей Куприенко рассказал в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

"Чтобы поднять раунд (инвестиций — ред.), пришлось провести более сотни встреч с инвесторами. Но для нас это не только деньги, но и сигнал для рынка: пора инвестировать в большие чеки в Украине", — отметил Куприенко.

Он добавил, что эти средства будут направлены на разработку, масштабирование, работу с большим количеством производителей, расширение команды и тестирование в боевых условиях. По его словам, задача Swarmer – максимально быстро интегрировать продукт на поле боя.

"Сейчас есть коммерческие контракты, и все эти средства направляем на развитие технологии. Начали работать с большими дронами, и сейчас наша система уже адаптирована для них", — объясняет соучредитель Swarmer.

Стартап не может покрывать все расходы

Сергей Куприенко уточняет, что, несмотря на контракты, бизнес-модель еще не покрывает затрат, поскольку компания находится на стадии стартапа.

"Стартап существует для быстрой проверки гипотез и масштабирования. У стартапов всегда есть несколько сценариев развития. Тебя могут купить в любой момент, и это нормально. У нас есть четкая стратегия: в перспективе компания либо будет приобретена крупным игроком рынка, либо выйдет на IPO", — подчеркивает Куприенко.

Предприниматель отмечает, что для него важно, чтобы компания сохранила работу с украинским рынком с приоритетом для военных.

"А в целом — рынок настолько динамичен, что предсказать, где мы будем через полгода или год, сложно. Пока мы идем по пути классического стартапа", — говорит Куприенко.

Другим украинским оборонным стартапам Куприенко советует ищите свою нишу и концентрируйтесь на том, что они умеют делать лучше. По его мнению, остальные можно взять на рынке или закрыть партнерствами.

"Главное - способность реализовать, а не сама идея. И помните: стартапы - это не только о технологиях, это еще и о взаимодействии, коммуникации и сотрудничестве",  резюмирует Сергей Куприенко.

Также Delo.ua писало о пути технологии роя дронов , которую создал украинский стартап Swarmer.

Автор:
Алик Сахно