Сергей Куприенко из Swarmer объяснил, как один человек может управлять роем из более 20 дронов

Благодаря системе Styx AI, созданной украинским стартапом Swarmer, синхронизируется управление беспилотниками, что позволяет одному человеку управлять роем из более 20 дронов. О том, как удается управлять таким количеством БпЛА, соучредитель Swarmer Сергей Куприенко рассказал в эксклюзивном интервью для Delo.ua.

Система управления роем дронов сейчас уже протестирована более чем на 82 тысячах миссий. Речь идет именно о реальных боевых задачах, а не о симуляциях или полигонных тестах. Что касается того, насколько легко научить оператора работать с данной системой, Куприенко отмечает, что все индивидуально.

"Кто-то, только закончив школу, может освоить систему за пол часа. Опытный пилот потратит несколько часов, ведь у него появляется множество "а что если?" - и это самые ценные вопросы", — говорит Куприенко.

В то же время он добавляет, что один оператор потенциально может управлять до 20 и более дронов. Но на практике цифры пока ниже, поскольку компания только начинает интегрировать системы с партнерами на полноценном масштабе. По словам Куприенко, важным ограничением является не столько софт, сколько физическая подготовка дронов.

"Мы работаем над тем, чтобы сохранять ключевую роль за человеком. Во-первых, за два года эта концепция не изменилась: оператор отвечает за принятие решения о поражении цели. То есть система может автоматически отменить задачу, если видит, что она недоступна, или изменить объект, но окончательное решение о поражении остается за человеком", — объясняет он.

Сергей Куприенко отмечает, что пока о конкретном времени, когда ИИ полностью будет выполнять всю работу, сказать сложно. Однако, по его словам, быстрота принятия решения автоматизированной системой уже сейчас значительно опережает человеческие возможности. Он добавляет, что все работает как в классической армии: командование дает разрешение о ликвидации конкретной цели.

