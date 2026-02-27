До 200 млн грн Кабмин планирует ввести компенсации для поврежденных индустриальных парков

Правительство в течение двух недель утвердит программу денежной помощи для пострадавших от российских атак индустриальных парков. Сумма государственной выплаты на восстановление утраченной инфраструктуры составит до 200 млн грн на одну заявку.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление замминистра экономики Виталия Киндратива.

"В ближайшее время у нас выйдет новый порядок использования средств, где будет дополнительная программа возможности получения компенсации за поврежденную инфраструктуру индустриальных парков. То есть если была российская атака, было что-то потеряно, разрушено, то до 200 млн грн государство сможет вам дать для восстановления инфраструктуры", - отметил Киндратив 27 февраля во время выступления на ежегодной Конференции экоиндустриальных парков (ЭИП) в Киеве.

По его словам, механизм нарабатывался с учетом существующих случаев разрушений промышленных площадок. Государство планирует принимать соответствующие заявки на финансирование сразу после официального принятия постановления правительством.

Кроме компенсаций за физические разрушения правительство работает над программой развития компетенций управляющих компаний и резидентов, ведь текущих налоговых и таможенных стимулов достаточно для расширения сети, однако отрасль нуждается в инструментах для качественного наполнения парков участниками.

Киндратив также напомнил, что Украина на сегодняшний день, пожалуй, единственная страна в мире, которая разработала и утвердила на государственном уровне стандарт экоиндустриального парка.

"И мне кажется, что для бизнеса, который планирует и смотрит в сторону индустриальных парков, это хороший маяк, как и что они должны делать, чтобы развиваться именно в этом направлении", - резюмировал он.

Напомним, на территории Киевской области зарегистрировано 15 индустриальных парков. Пять из них имеют статус активных, то есть привлекли бизнес на свою территорию.