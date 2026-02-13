Запланована подія 2

В Киевской области зарегистрировано 15 индустриальных парков, из которых пять являются активными: детали

совещание, Дмитрий Кисилевский
Межведомственное совещание с управляющими компаниями и инициаторами создания индустриальных парков в Киевской области. Фото: facebook.com/kysylevskyy

На территории Киевской области зарегистрировано 15 индустриальных парков. Пять из них имеют статус активных, то есть привлекли бизнес на свою территорию. Всего в индустриальных парках региона работают 23 предприятия, специализирующихся на производстве и сопутствующих видах деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Экономические показатели

За прошлый год субъекты индустриальных парков региона уплатили в бюджеты всех уровней 466 млн. грн. Из этой суммы 105 млн грн поступило в местные общины.

Киевская областная военная администрация (ОВА) ввела механизм поддержки инфраструктурных проектов. Каждый парк может получить до 1,5 млн грн на разработку проектно-сметной документации. Общий бюджет программы составляет 10 млн. грн. Такие парки "КИТ" и "Город стекла" уже реализовали это право на сумму 1,2 млн. грн.

Дополнительно в государственном бюджете заложены средства на развитие промышленной инфраструктуры. Министерство экономики готовит прием заявок, который начнется в течение одного-двух месяцев.

По словам Кисилевского, на этапе регистрации и разработки концепции в Киевской области находятся еще пять индустриальных парков. Большинство из них имеют подтвержденных якорных инвесторов. Эти объекты являются частью государственной стратегии "Сделано в Украине". В целом по стране по состоянию на конец 2025 г. в пределах таких парков построено или строится 37 промышленных заводов.

Напомним, в январе правительство зарегистрировало первый индустриальный парк 2026 года . Парк "Буковина 1" расположен на территории Кельменецкой общины Днестровского района Черновицкой области, парк занимает площадь более 18 гектаров.

Автор:
Татьяна Ковальчук