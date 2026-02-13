На Київщині зареєстровано 15 індустріальних парків, з яких п’ять є активними: деталі

На території Київської області зареєстровано 15 індустріальних парків. П’ять із них мають статус активних, тобто залучили бізнес на свою територію. Загалом в індустріальних парках регіону працюють 23 підприємства, що спеціалізуються на виробництві та супутніх видах діяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Економічні показники

За минулий рік суб'єкти індустріальних парків регіону сплатили до бюджетів усіх рівнів 466 млн грн. З цієї суми 105 млн грн надійшли до місцевих громад.

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) запровадила механізм підтримки інфраструктурних проєктів. Кожен парк може отримати до 1,5 млн грн на розробку проєктно-кошторисної документації. Загальний бюджет програми становить 10 млн грн. Такі парки "КИТ" та "Місто скла" вже реалізували це право на суму 1,2 млн грн.

Додатково в державному бюджеті на цей рік закладено кошти на розвиток промислової інфраструктури. Міністерство економіки готує прийом заявок, який розпочнеться протягом одного-двох місяців.

За словами Кисилевського, на етапі реєстрації та розробки концепції в Київській області знаходяться ще 5 індустріальних парків. Більшість із них мають підтверджених якірних інвесторів. Ці об'єкти є частиною державної стратегії "Зроблено в Україні". Загалом по країні станом на кінець 2025 року в межах таких парків збудовано або будується 37 промислових заводів.

Нагадаємо, у січні уряд зареєстрував перший індустріальний парк 2026 року. Парк "Буковина 1" розташований на території Кельменецької громади Дністровського району Чернівецької області, парк займає площу понад 18 гектарів.