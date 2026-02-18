Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

+0,09

EUR

51,17

+0,01

Наличный курс:

USD

43,28

43,20

EUR

51,53

51,39

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Инвесторы профинансировали 27 млн грн на развитие индустриального парка в Тернопольской области

доллары
Инвесторы выделяют 27 млн грн на развитие индустриального парка / Freepik

Чертковский городской совет привлек 27 миллионов гривен международной поддержки на развитие индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Чертковского городского совета.

27 млн грн международного транша для индустриального парка

Проект развития индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области получил международную поддержку в рамках UCORD WAS Grant Programme, реализуемой в рамках инициативы "Сплоченность и региональное развитие Украины" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и компанию NIRAS Sweden AB.

Реализация проекта проходит в сотрудничестве с Чертковским городским советом, Агентством регионального развития Тернопольской области и КП "Агентство местного экономического развития".

В рамках инициативы будут построены внутренние сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, что является важным условием для привлечения инвесторов, запуска производств и создания новых рабочих мест.

Бюджет проекта составляет около 530 тысяч швейцарских франков, при этом до 80% финансирования обеспечивает UCORD, а не менее 20% местная община.

Проект был выбран для финансирования на основе анализа потребностей, готовности к инвестициям и потенциальному влиянию на экономику региона и полностью отвечает стратегическим приоритетам развития Тернопольской области и социально-экономическим приоритетам Чертковской общины.

Напомним, в январе правительство зарегистрировало первый индустриальный парк 2026 года. Парк "Буковина 1" расположен на территории Кельменецкой общины Днестровского района Черновицкой области, парк занимает площадь более 18 гектаров.

Автор:
Ольга Опенько