Инвесторы профинансировали 27 млн грн на развитие индустриального парка в Тернопольской области

Чертковский городской совет привлек 27 миллионов гривен международной поддержки на развитие индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Чертковского городского совета.

27 млн грн международного транша для индустриального парка

Проект развития индустриального парка Chortkiv West в Тернопольской области получил международную поддержку в рамках UCORD WAS Grant Programme, реализуемой в рамках инициативы "Сплоченность и региональное развитие Украины" при поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство развития и компанию NIRAS Sweden AB.

Реализация проекта проходит в сотрудничестве с Чертковским городским советом, Агентством регионального развития Тернопольской области и КП "Агентство местного экономического развития".

В рамках инициативы будут построены внутренние сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, что является важным условием для привлечения инвесторов, запуска производств и создания новых рабочих мест.

Бюджет проекта составляет около 530 тысяч швейцарских франков, при этом до 80% финансирования обеспечивает UCORD, а не менее 20% местная община.

Проект был выбран для финансирования на основе анализа потребностей, готовности к инвестициям и потенциальному влиянию на экономику региона и полностью отвечает стратегическим приоритетам развития Тернопольской области и социально-экономическим приоритетам Чертковской общины.

Напомним, в январе правительство зарегистрировало первый индустриальный парк 2026 года. Парк "Буковина 1" расположен на территории Кельменецкой общины Днестровского района Черновицкой области, парк занимает площадь более 18 гектаров.