Інвестори профінансували 27 млн грн на розвиток індустріального парку на Тернопільщині

Чортківська міська рада залучила 27 мільйонів гривень міжнародної підтримки на розвиток індустріального парку Chortkiv West у Тернопільській області.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Чортківської міської ради.

27 млн грн міжнародного траншу для індустріального парку

Проєкт розвитку індустріального парку Chortkiv West у Тернопільській області отримав міжнародну підтримку в рамках UCORD WAS Grant Programme, що реалізується у межах ініціативи "Згуртованість та регіональний розвиток України" за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та компанію NIRAS Sweden AB.

Реалізація проєкту відбувається у співпраці з Чортківською міською радою, Агенцією регіонального розвитку Тернопільської області та КП "Агенція місцевого економічного розвитку".

В рамках ініціативи будуть збудовані внутрішні мережі водопостачання та господарсько-побутової каналізації, що є важливою передумовою для залучення інвесторів, запуску виробництв та створення нових робочих місць.

Бюджет проєкту складає близько 530 тисяч швейцарських франків, при цьому до 80% фінансування забезпечує UCORD, а не менше 20% — місцева громада.

Проєкт був обраний для фінансування на основі аналізу потреб, готовності до інвестицій та потенційного впливу на економіку регіону, і повністю відповідає стратегічним пріоритетам розвитку Тернопільської області та соціально-економічним пріоритетам Чортківської громади.

Нагадаємо, у січні уряд зареєстрував перший індустріальний парк 2026 року. Парк"Буковина 1" розташований на території Кельменецької громади Дністровського району Чернівецької області, парк займає площу понад 18 гектарів.