Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,18

43,10

EUR

51,22

51,07

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

До 200 млн грн: Кабмін планує запровадити компенсації для пошкоджених індустріальних парків

Віталій Кіндратів
Віталій Кіндратів взяв участь у панельній дискусії "Формування сприятливої ​​політичної рамки для розвитку екоіндустріальних парків" / Фото: facebook.com/vitaly.kindrativ

Уряд протягом двох тижнів затвердить програму грошової допомоги для індустріальних парків, які постраждали від російських атак. Сума державної виплати на відновлення втраченої інфраструктури становитиме до 200 млн грн на одну заявку.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.

"Найближчим часом у нас вийде новий порядок використання коштів, де буде додаткова програма можливості отримання компенсації за пошкоджену інфраструктуру індустріальних парків. Тобто якщо була російська атака, було щось втрачено, зруйновано, то до 200 млн грн держава зможе вам дати для відновлення інфраструктури", — зазначив Кіндратів 27 лютого під час виступу на щорічній Конференції екоіндустріальних парків (ЕІП) у Києві.

За його словами, механізм напрацьовувався з урахуванням уже існуючих випадків руйнувань промислових майданчиків. Держава планує приймати відповідні заявки на фінансування одразу після офіційного ухвалення постанови урядом.

Окрім компенсацій за фізичні руйнування, уряд  працює над програмою розвитку компетенцій керуючих компаній та резидентів, адже поточних податкових та митних стимулів достатньо для розширення мережі, проте галузь потребує інструментів для якісного наповнення парків учасниками.

Кіндратів також нагадав, що Україна на сьогодні мабуть єдина країна у світі, яка розробила і затвердила на державному рівні стандарт екоіндустріального парку.

"І мені здається що для бізнесу який планує і дивиться в сторону індустріальних парків це гарний маяк як і що вони мають робити, аби розвиватись саме в цьому напрямку", – резюмував він.

Нагадаємо, на території Київської області зареєстровано 15 індустріальних парків. П’ять із них мають статус активних, тобто залучили бізнес на свою територію.  

Автор:
Тетяна Ковальчук