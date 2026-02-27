До 200 млн грн: Кабмін планує запровадити компенсації для пошкоджених індустріальних парків

Уряд протягом двох тижнів затвердить програму грошової допомоги для індустріальних парків, які постраждали від російських атак. Сума державної виплати на відновлення втраченої інфраструктури становитиме до 200 млн грн на одну заявку.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву заступника міністра економіки Віталія Кіндратіва.

"Найближчим часом у нас вийде новий порядок використання коштів, де буде додаткова програма можливості отримання компенсації за пошкоджену інфраструктуру індустріальних парків. Тобто якщо була російська атака, було щось втрачено, зруйновано, то до 200 млн грн держава зможе вам дати для відновлення інфраструктури", — зазначив Кіндратів 27 лютого під час виступу на щорічній Конференції екоіндустріальних парків (ЕІП) у Києві.

За його словами, механізм напрацьовувався з урахуванням уже існуючих випадків руйнувань промислових майданчиків. Держава планує приймати відповідні заявки на фінансування одразу після офіційного ухвалення постанови урядом.

Окрім компенсацій за фізичні руйнування, уряд працює над програмою розвитку компетенцій керуючих компаній та резидентів, адже поточних податкових та митних стимулів достатньо для розширення мережі, проте галузь потребує інструментів для якісного наповнення парків учасниками.

Кіндратів також нагадав, що Україна на сьогодні мабуть єдина країна у світі, яка розробила і затвердила на державному рівні стандарт екоіндустріального парку.

"І мені здається що для бізнесу який планує і дивиться в сторону індустріальних парків це гарний маяк як і що вони мають робити, аби розвиватись саме в цьому напрямку", – резюмував він.

Нагадаємо, на території Київської області зареєстровано 15 індустріальних парків. П’ять із них мають статус активних, тобто залучили бізнес на свою територію.