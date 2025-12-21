Порт "Черноморск" передают в концессию на 40 лет: объявлен конкурс

Министерство развития общин и территорий Украины объявило о проведении концессионного конкурса (конкурентного диалога) по Универсальному и Зерновому морским терминалам государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Объектом концессии является:

существующее недвижимое и движимое имущество государственного предприятия "Морской торговый порт "Черноморск" в пределах указанных терминалов;

имущество (недвижимое, движимое и причалы №1–6) государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" в пределах терминалов;

имущество, созданное или приобретенное концессионером при реализации концессионного договора.

Концессиодателем определено Министерство развития общин и территорий Украины. Срок концессии составит 40 лет.

Подробная информация об объекте, условиях конкурса и других ключевых аспектах проекта доступна в презентационных материалах на официальном вебсайте Минрегиона.

Для участия в предварительном отборе соискателей необходимо ознакомиться с инструкцией для соискателей, являющихся частью конкурсной документации. Срок подачи заявок составляет 75 дней со дня публикации объявления.

В составе конкурсной документации также имеются:

перечень мер по мониторингу угроз национальной безопасности Украины во время проведения конкурса;

стратегия организации и проведение концессионного конкурса (конкурентного диалога).

Заинтересованные юридические лица могут обращаться в конкурсную комиссию для получения дополнительных разъяснений или уточнений по участию в предварительном отборе претендентов в соответствии с инструкцией для претендентов.

В сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.