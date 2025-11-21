Двойной ущерб государству: НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в области морского транспорта

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили коррупционную схему на государственном предприятии "Черноморско-азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей" ("Чоразморшлях"), в результате которой государству были нанесены двойные убытки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Незаконная продажа базы флота

По данным следствия, в январе 2020 и.о. начальника ГП "Чоразморшлях" инициировал продажу главной базы технического обслуживания флота в порту "Черноморск" — объекта площадью 4,3 га с выходом к морю. В тот момент отчуждение имущества было запрещено из-за действующего моратория.

Чиновник привлек оценщика, искусственно занизившего реальную стоимость объекта по меньшей мере с 59 млн грн до 6,5 млн грн. В результате незаконных торгов база флота была продана подельникам за 13,5 млн грн.

В дальнейшем объект был внесен в уставный капитал ООО соорганизатора схемы, что позволило легализовать имущество, предположительно полученное преступным путем.

Растрата средств

После продажи базы флота средства в сумме 11,5 млн грн, поступившие на счет ГП, были перечислены подконтрольному обществу якобы за обслуживание судов "Геническ" и "Херсонес".

Следствие установило, что фактически эти суда находились в Индии, а подконтрольное общество не имело никакого отношения к их обслуживанию. Таким образом, произошла растрата полученных от продажи средств.

НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем участникам сделки. Двое из них – бывший и.о. начальника ГП и сообщник - задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ. Оценщику и соорганизатору схемы о подозрении уведомлено заочно.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Напомним, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.