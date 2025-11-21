Подвійні збитки державі: НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему у галузі морського транспорту

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили корупційну схему на державному підприємстві "Чорноморсько-азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" ("Чоразморшлях"), унаслідок якої державі було завдано подвійних збитків: майном незаконно заволоділи, а кошти від його продажу розтратили.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Незаконний продаж бази флоту

За даними слідства, у січні 2020 року в.о. начальника ДП "Чоразморшлях" ініціював продаж головної бази технічного обслуговування флоту в порту "Чорноморськ" — об’єкта площею 4,3 га з виходом до моря. На той момент відчуження майна було заборонене через чинний мораторій.

Посадовець залучив оцінювача, який штучно занизив реальну вартість об’єкта щонайменше з 59 млн грн до 6,5 млн грн. У результаті незаконних торгів база флоту була продана спільникам за 13,5 млн грн.

Надалі об’єкт було внесено до статутного капіталу ТОВ співорганізатора схеми, що дозволило легалізувати майно, ймовірно одержане злочинним шляхом.

Розтрата коштів

Після продажу бази флоту кошти у сумі 11,5 млн грн, що надійшли на рахунок ДП, були перераховані підконтрольному товариству нібито за обслуговування суден "Геническ" і "Херсонес".

Слідство встановило, що фактично ці судна перебували в Індії, а підконтрольне товариство не мало жодного відношення до їхнього обслуговування. Таким чином, відбулася розтрата отриманих від продажу коштів.

НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом учасникам оборудки. Двоє з них — колишній в.о. начальника ДП та спільник — затримані у порядку ст. 208 КПК України. Оцінювачу та співорганізатору схеми про підозру повідомлено заочно.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.