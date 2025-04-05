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Польський міністр запропонував купити або орендувати порт в Одесі для польського агробізнесу
Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Варшава має розглянути можливість купівлі або довгострокової оренди порту в українській Одесі.
Про це він сказав в ефірі програми "Гість подій", пише Polsat News.
За його словами, що польські компанії могли б експортувати зерно через порт під польським контролем із таких регіонів, як Замостя, Люблінщина, Підкарпаття, а також із Західної Європи.
Водночас він акцентував на тому, що транспортування через Україну до африканських країн є дешевшим, а отже – економічно вигіднішим. За його словами, середня ціна тони пшениці в регіоні Чорного моря на 100 злотих вища саме через нижчі логістичні витрати.
Колодзейчак запропонував, щоб Польща офіційно ініціювала переговори з Україною щодо оренди чи купівлі причалу в Одесі, наприклад, на 50 років.
"Ми повинні мати бачення Польщі у відносинах Варшави з Києвом", — наголосив він, додавши, що досі не чув жодної подібної ініціативи з офіційних джерел.
Окрім теми порту, заступник міністра також припустив, що польські компанії могли б орендувати до пів мільйона гектарів української землі. Це, за його словами, дозволило б посилити аграрну позицію Польщі на тлі можливого вступу України до Європейського Союзу.
Колодзейчак заявив, що реалізацією подібних ініціатив могли б займатися державні інституції – зокрема, Національний центр підтримки сільського господарства щодо землі, а також Національна продовольча група щодо логістики зерна через порт.
Він також вважає, що ці ідеї мають бути передані до Міністерства закордонних справ Польщі, оскільки стосуються міждержавної співпраці.
Додамо, у Польщі вважають, що польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому вона не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.