Польський міністр запропонував купити або орендувати порт в Одесі для польського агробізнесу

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що Варшава має розглянути можливість купівлі або довгострокової оренди порту в українській Одесі.

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Про це він сказав в ефірі програми "Гість подій", пише Polsat News.

За його словами, що польські компанії могли б експортувати зерно через порт під польським контролем із таких регіонів, як Замостя, Люблінщина, Підкарпаття, а також із Західної Європи.

Водночас він акцентував на тому, що транспортування через Україну до африканських країн є дешевшим, а отже – економічно вигіднішим. За його словами, середня ціна тони пшениці в регіоні Чорного моря на 100 злотих вища саме через нижчі логістичні витрати.

Колодзейчак запропонував, щоб Польща офіційно ініціювала переговори з Україною щодо оренди чи купівлі причалу в Одесі, наприклад, на 50 років.

"Ми повинні мати бачення Польщі у відносинах Варшави з Києвом", — наголосив він, додавши, що досі не чув жодної подібної ініціативи з офіційних джерел.

Окрім теми порту, заступник міністра також припустив, що польські компанії могли б орендувати до пів мільйона гектарів української землі. Це, за його словами, дозволило б посилити аграрну позицію Польщі на тлі можливого вступу України до Європейського Союзу.

Колодзейчак заявив, що реалізацією подібних ініціатив могли б займатися державні інституції – зокрема, Національний центр підтримки сільського господарства щодо землі, а також Національна продовольча група щодо логістики зерна через порт.

Він також вважає, що ці ідеї мають бути передані до Міністерства закордонних справ Польщі, оскільки стосуються міждержавної співпраці.

Додамо, у Польщі вважають, що польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК, тому вона не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна.