Поляки блокують експорт української деревини: що сталося

З 15 березня польські митні органи без пояснень блокують пропуск вантажівок, що перевозять продукцію українських деревообробників.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

За попередньою інформацією, польська сторона зупиняє вантажі для перевірки походження сировини, що використовується українськими виробниками, зокрема дотримання санкційного режиму.

"При цьому жодних конкретних претензій щодо невідповідності документів або виявлених порушень від польських митних органів компаніям деревообробної та меблевої галузі наразі не надано", - наголошують в ЄБА.

Зазначається, що вітчизняні підприємства на вимогу польських митних органів надають весь пакет необхідних документів для митного оформлення, а також контракти на постачання сировини з філіями ДП «Ліси України», накладні на постачання сировини, лісорубні квитки, сертифікати походження продукції та інші необхідні документи, що підтверджують законність та прозорість діяльності, а також доводять відсутність факту використання сировини російського або білоруського походження.

В ЄБА підкреслюють, що розуміють необхідність дотримання і перевірки санкційного режиму.

"Втім попри надання усіх необхідних документів для підтвердження легальності та походження сировини, станом на сьогоднішній день триває затримання і блокування вантажів. Внаслідок цього компанії вимушені сплачувати додаткові кошти за простій та змінювати сформований логістичний ланцюг", - зауважують в ЄБА.

На думку бізнес-спільноти, ситуація, що склалася, створює серйозні загрози для деревообробної галузі України, адже вона майже повністю орієнтована на експорт. Блокування призводить до прямих втрат валютної виручки, що завдає мільйонних збитків як компаніям, так і державному бюджету України.

В ЄБА звертають увагу, що тривале блокування вантажів може призвести до зупинки виробництва, втрати експортних контрактів, масових скорочень працівників, недоотримання податкових надходжень до бюджету всіх рівнів.

ЄБА вже звернулася до уряду, МЗС, Мінекономіки з проханням посприяти з’ясуванню причин блокування та пошуку шляхів вирішення цієї проблеми.

Бізнес-спільнота нагадує, що це не перший випадок обмеження українського експорту, оскільки у 2023 та 2024 роках подібні дії польських митних органів вже призвели до втрати значної частини клієнтів українських виробників на європейському ринку, що суттєво вплинуло на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

Зауважимо, з початку 2025 року в Україні стрімко зростає попит на деревину з боку деревообробної галузі, як наслідок — зростають і біржові ціни. Деревина в Україні наразі помітно дешевша, ніж у сусідніх європейських країнах.

ДП “Ліси України”, якому у минулі роки вдавалось реалізовувати на основних торгах лише 60% деревини, декларує готовність почути ринок та збільшити щорічні обсяги заготівель на 30% — з поточних 12,6 млн куб. м до 18-19 млн куб. м.