Поляки блокируют экспорт украинской древесины: что произошло

С 15 марта польские таможенные органы без объяснений блокируют пропуск грузовиков, перевозящих продукцию украинских деревообработчиков.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

По предварительной информации, польская сторона останавливает грузы для проверки происхождения используемого украинскими производителями сырья, в частности соблюдения санкционного режима.

"При этом никаких конкретных претензий по несоответствию документов или выявленным нарушениям от польских таможенных органов компаниям деревообрабатывающей и мебельной отрасли пока не предоставлено", — отмечают в ЕБА.

Отмечается, что отечественные предприятия по требованию польских таможенных органов предоставляют весь пакет необходимых документов для таможенного оформления, а также контракты на поставку сырья с филиалами ГП «Леса Украины», накладные на поставку сырья, лесорубные билеты, сертификаты происхождения продукции и другие необходимые документы, подтверждающие законность и прозрачность деятельности, а также доказывают отсутствие факта использования сырья российского или белорусского происхождения.

В ЕБА подчеркивают, что понимают необходимость соблюдения и проверки санкционного режима.

"Впрочем, несмотря на предоставление всех необходимых документов для подтверждения легальности и происхождения сырья, по состоянию на сегодняшний день продолжается задержание и блокировка грузов. В результате этого компании вынуждены платить дополнительные средства за простую и изменять сложившуюся логистическую цепь", — отмечают в ЕБА.

По мнению бизнес-сообщества, сложившаяся ситуация создает серьезные угрозы для деревообрабатывающей отрасли Украины, ведь она почти полностью ориентирована на экспорт. Блокировка приводит к прямым потерям валютной выручки, что наносит миллионный ущерб как компаниям, так и государственному бюджету Украины.

В ЕБА обращают внимание, что длительное блокирование грузов может привести к остановке производства, потере экспортных контрактов, массовым сокращениям работников, недополучению налоговых поступлений в бюджет всех уровней.

ЕБА уже обратилась к правительству, МИДу, Минэкономике с просьбой посодействовать выяснению причин блокирования и поиска путей решения этой проблемы.

Бизнес-сообщество напоминает, что это не первый случай ограничения украинского экспорта, поскольку в 2023 и 2024 подобные действия польских таможенных органов уже привели к потере значительной части клиентов украинских производителей на европейском рынке, что существенно повлияло на конкурентоспособность отечественных предприятий.

Отметим, что с начала 2025 года в Украине стремительно растет спрос на древесину со стороны деревообрабатывающей отрасли, как следствие — растут и биржевые цены. Древесина в Украине заметно дешевле, чем в соседних европейских странах.

ГП "Леса Украины", которому в прошлые годы удавалось реализовывать на основных торгах только 60% древесины, декларирует готовность услышать рынок и увеличить ежегодные объемы заготовок на 30% — с текущих 12,6 млн куб. м до 18–19 млн куб. м.