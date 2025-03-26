- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Поляки блокируют экспорт украинской древесины: что произошло
С 15 марта польские таможенные органы без объяснений блокируют пропуск грузовиков, перевозящих продукцию украинских деревообработчиков.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
По предварительной информации, польская сторона останавливает грузы для проверки происхождения используемого украинскими производителями сырья, в частности соблюдения санкционного режима.
"При этом никаких конкретных претензий по несоответствию документов или выявленным нарушениям от польских таможенных органов компаниям деревообрабатывающей и мебельной отрасли пока не предоставлено", — отмечают в ЕБА.
Отмечается, что отечественные предприятия по требованию польских таможенных органов предоставляют весь пакет необходимых документов для таможенного оформления, а также контракты на поставку сырья с филиалами ГП «Леса Украины», накладные на поставку сырья, лесорубные билеты, сертификаты происхождения продукции и другие необходимые документы, подтверждающие законность и прозрачность деятельности, а также доказывают отсутствие факта использования сырья российского или белорусского происхождения.
В ЕБА подчеркивают, что понимают необходимость соблюдения и проверки санкционного режима.
"Впрочем, несмотря на предоставление всех необходимых документов для подтверждения легальности и происхождения сырья, по состоянию на сегодняшний день продолжается задержание и блокировка грузов. В результате этого компании вынуждены платить дополнительные средства за простую и изменять сложившуюся логистическую цепь", — отмечают в ЕБА.
По мнению бизнес-сообщества, сложившаяся ситуация создает серьезные угрозы для деревообрабатывающей отрасли Украины, ведь она почти полностью ориентирована на экспорт. Блокировка приводит к прямым потерям валютной выручки, что наносит миллионный ущерб как компаниям, так и государственному бюджету Украины.
В ЕБА обращают внимание, что длительное блокирование грузов может привести к остановке производства, потере экспортных контрактов, массовым сокращениям работников, недополучению налоговых поступлений в бюджет всех уровней.
ЕБА уже обратилась к правительству, МИДу, Минэкономике с просьбой посодействовать выяснению причин блокирования и поиска путей решения этой проблемы.
Бизнес-сообщество напоминает, что это не первый случай ограничения украинского экспорта, поскольку в 2023 и 2024 подобные действия польских таможенных органов уже привели к потере значительной части клиентов украинских производителей на европейском рынке, что существенно повлияло на конкурентоспособность отечественных предприятий.
Отметим, что с начала 2025 года в Украине стремительно растет спрос на древесину со стороны деревообрабатывающей отрасли, как следствие — растут и биржевые цены. Древесина в Украине заметно дешевле, чем в соседних европейских странах.
ГП "Леса Украины", которому в прошлые годы удавалось реализовывать на основных торгах только 60% древесины, декларирует готовность услышать рынок и увеличить ежегодные объемы заготовок на 30% — с текущих 12,6 млн куб. м до 18–19 млн куб. м.