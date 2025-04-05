Польский министр предложил купить или арендовать порт в Одессе

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что Варшава должна рассмотреть возможность покупки или долгосрочной аренды порта в Одессе.

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Об этом он сказал в эфире программы "Гость событий", пишет Polsat News.

По его словам, польские компании могли бы экспортировать зерно через порт под польским контролем из таких регионов, как Замостье, Люблинщина, Подкарпатье, а также из Западной Европы.

В то же время он акцентировал на том, что транспортировка через Украину в африканские страны дешевле, а следовательно – экономически выгоднее. По его словам, средняя цена тонны пшеницы в регионе Черного моря на 100 злотых выше именно из-за более низких логистических затрат.

Колодзейчак предложил, чтобы Польша официально инициировала переговоры с Украиной по аренде или покупке причала в Одессе, например, на 50 лет.

"Мы должны иметь видение Польши в отношениях Варшавы с Киевом", — подчеркнул он, добавив, что до сих пор не слышал никакой подобной инициативы из официальных источников.

Кроме темы порта, замминистра также предположил, что польские компании могли бы арендовать до полумиллиона гектаров украинской земли. Это, по его словам, позволило усилить аграрную позицию Польши на фоне возможного вступления Украины в Европейский Союз.

Колодзейчак заявил, что реализацией подобных инициатив могли бы заниматься государственные институции – в частности, Национальный центр поддержки сельского хозяйства по земле, а также Национальная продовольственная группа по логистике зерна через порт.

Он также считает, что эти идеи должны быть переданы Министерству иностранных дел Польши, поскольку касаются межгосударственного сотрудничества.

В Польше считают, что польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК, поэтому она не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна .