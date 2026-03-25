AI Лидеры

Восстановление и цифровизация портов: АМПУ и ЕИБ будут работать над инвестиционными проектами

порты
После обстрелов портов Одесской области АМПУ планирует международные инвестиции

Глава ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Николай Кравчук встретился с представителями консультативной программы Европейского инвестиционного банка JASPERS, чтобы обсудить восстановление портовой инфраструктуры в Одесской области после обстрелов. Стороны договорились о совместной работе над инвестиционными проектами.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба АМПУ.

Восстановление и цифровизация портов

Общее количество поврежденных объектов уже почти достигло 750, а повреждено 156 гражданских судов. Пострадали или погибли 240 человек. Эти цифры подчеркивают масштаб вызовов, стоящих перед портовой отраслью, а также потребность в международной поддержке и эффективных инвестиционных решениях.

Во время встречи Николай Кравчук рассказал о работе АМПУ в условиях полномасштабной войны и ключевых приоритетах: защите и восстановлении инфраструктуры, обновлении флота и внедрении современных цифровых решений. Отдельное внимание было уделено подготовке инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы сразу после стабилизации ситуации безопасности.

JASPERS подтвердил готовность поддержать АМПУ в формировании портфеля проектов, ориентированного на долговременную устойчивость портовой отрасли. Стороны договорились начать совместную работу по анализу и приоритизации проектов для привлечения международного финансирования, что позволит не только восстановить поврежденные объекты, но и укрепить роль портов Украины в европейской логистике.

Напомним, АМПУ получило нового руководителя. Вицепремьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба назначил на этот пост Николая Кравчука.

Автор:
Ольга Опенько