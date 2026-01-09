Госспецсвязи запретило госучреждениям использовать 1С и другое ПО российского происхождения

Государственные учреждения и органы местного самоуправления больше не могут использовать бухгалтерские программы российского происхождения, в частности продукты линейки 1С.

Как сообщает Delo.ua, соответствующее решение приняла администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В список запрещенного программного обеспечения, в частности, вошли:

1C: Бухгалтерия 8,

1C: Предприятие 8 (Торговля, Комплексный учет, Документооборот КОРП),

(Торговля, Комплексный учет, Документооборот КОРП), BAS Розничная торговля.

Указанные продукты запрещены к использованию в органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных предприятиях, военных формированиях, а также субъектах критической инфраструктуры.

Госспецсвязи обнародовала открытый централизованный список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования.

Он является официальным источником информации о технологических решениях, применение которых создает недопустимые риски национальной безопасности Украины.

В службе подчеркивают, что список будет регулярно обновляться и дополняться. Отказ от использования программных продуктов и оборудования, которые могут содержать скрытые уязвимости или использоваться для шпионажа и диверсий, критически важным условием обеспечения устойчивости государства в условиях полномасштабной агрессии российской федерации.

Заметим, что, несмотря на полномасштабную войну, значительная часть украинцев продолжает использовать программное обеспечение российского происхождения. В 2025 году около 75% украинских пользователей все еще работают с таким софтом, что представляет серьезную угрозу кибербезопасности. Наиболее популярной остается программа 1С, а также более 40 других.