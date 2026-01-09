Держспецзв’язку заборонило держустановам використовувати 1С та інше ПЗ російського походження

Державні установи та органи місцевого самоврядування України більше не можуть використовувати бухгалтерські програми російського походження, зокрема продукти лінійки 1С.

Як інформує Delo.ua, відповідне рішення ухвалила адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

До переліку забороненого програмного забезпечення, зокрема, увійшли:

1C: Бухгалтерія 8,

1C: Підприємство 8 (Торгівля, Комплексний облік, Документообіг КОРП),

(Торгівля, Комплексний облік, Документообіг КОРП), BAS Роздрібна торгівля.

Зазначені продукти заборонені до використання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, військових формуваннях, а також у суб’єктів критичної інфраструктури.

Держспецзв’язку оприлюднила відкритий централізований перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Він є офіційним джерелом інформації щодо технологічних рішень, застосування яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки України.

У службі наголошують, що перелік буде регулярно оновлюватися та доповнюватися. Відмова від використання програмних продуктів і обладнання, які можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є критично важливою умовою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії російської федерації.

Зауважимо, попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших.