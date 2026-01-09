Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

+0,27

EUR

50,18

+0,25

Готівковий курс:

USD

43,40

43,25

EUR

50,70

50,45

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Держспецзв’язку заборонило держустановам використовувати 1С та інше ПЗ російського походження

пз
Держустановам заборонили використовувати 1С / Depositphotos

Державні установи та органи місцевого самоврядування України більше не можуть використовувати бухгалтерські програми російського походження, зокрема продукти лінійки 1С.

Як інформує Delo.ua, відповідне рішення ухвалила адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

До переліку забороненого програмного забезпечення, зокрема, увійшли:

  • 1C: Бухгалтерія 8,
  • 1C: Підприємство 8 (Торгівля, Комплексний облік, Документообіг КОРП),
  • BAS Роздрібна торгівля.

Зазначені продукти заборонені до використання в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах, військових формуваннях, а також у суб’єктів критичної інфраструктури.

Держспецзв’язку оприлюднила відкритий централізований перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання.

Він є офіційним джерелом інформації щодо технологічних рішень, застосування яких створює неприпустимі ризики для національної безпеки України.

У службі наголошують, що перелік буде регулярно оновлюватися та доповнюватися. Відмова від використання програмних продуктів і обладнання, які можуть містити приховані вразливості або використовуватися для шпигунства та диверсій, є критично важливою умовою забезпечення стійкості держави в умовах повномасштабної агресії російської федерації.

Зауважимо, попри повномасштабну війну, значна частина українців продовжує використовувати програмне забезпечення російського походження. У 2025 році близько 75% українських користувачів все ще працюють із таким софтом, що становить серйозну загрозу кібербезпеці. Найпопулярнішою залишається програма 1С, а також понад 40 інших. 

Автор:
Тетяна Гойденко