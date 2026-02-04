Пример Swarmer может открыть дорогу на IPO еще 4-5 украинским оборонным компаниям — эксперт

В ближайшие несколько лет около 4–5 украинских defence tech-компаний могут повторить путь Swarmer , которая стала первой украинской оборонной компанией, подавшей заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ.

Об этом в комментарии Delo.ua рассказал директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина.

Defence tech — один из самых привлекательных секторов для инвесторов

"Компании с украинскими корнями, как Swarmer, — это уже не совсем стартапы, а достаточно мощные игроки. Думаю, в течение следующих 2-3 лет мы увидим еще 4-5 таких компаний", — отмечает Щербина.

По его словам, оборонные технологии сегодня — один из самых привлекательных секторов для инвесторов в мире.

В качестве примера он приводит чешскую Czechoslovak Group (CSG) — одну из самых динамичных оборонных компаний Европы, которая вместе с "Украинской бронетехникой" производит 155-мм боеприпасы для ВСУ. Буквально две недели назад компания привлекла €3,8 млрд через IPO.

"В Америке также наблюдается бум IPO в секторе Defense. Поэтому для Swarmer выход на биржу — логичный шаг: компания изначально выстраивала правильную структуру и привлекала внешний капитал", — добавляет эксперт.

Инвесторов привлекают технологии, проверенные фронтом

Щербина отмечает, что Swarmer имеет качественный продукт, уже доказавший свою эффективность непосредственно в боевых условиях. Речь идет о программном обеспечении на базе искусственного интеллекта для автоматизации роя дронов.

По его мнению, выход компании на IPO станет важным сигналом для международных инвесторов, что в Украине есть defence tech-компании самого высокого уровня.

"Для других украинских стартапов это создает прецедент: компания с украинскими корнями, поставляющая технологии на фронт, может привлечь внешний капитал и выйти на биржу", — объясняет он.

Точные сроки публичного размещения акций Swarmer на NASDAQ пока не известны. Артем Щербина прогнозирует, что IPO состоится уже в этом году, а по оптимистическому сценарию — в ближайшие несколько месяцев.

"Пока рано говорить о сумме привлеченных инвестиций — компания только подала документы. Но я уверен, что они уже работают с банками и консультантами. При благоприятных условиях путь в IPO может занять около трех месяцев", — говорит он.

Почему украинские оборонные компании регистрируются за границей

В числе ключевых проблем развития оборонной индустрии в Украине эксперт называет ограниченный внутренний бюджет. По его словам, Минобороны не может профинансировать все потребности даже при наличии производственных мощностей.

Дополнительным сдерживающим фактором является то, что государственные контракты часто заключаются всего на 12 месяцев, что создает неопределенность для иностранных инвесторов.

В таких условиях регистрация за рубежом и выход на внешние рынки становятся оптимальной стратегией для компаний, стремящихся к масштабированию и доступу к капиталу. Именно по такому пути пошла Swarmer — компания зарегистрирована за пределами Украины и уже работает с международными рынками.

Напомним, что соучредитель Swarmer Сергей Куприенко рассказал Delo.ua, как оборонительные стартапы могут привлекать миллионные инвестиции.