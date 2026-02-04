Приклад Swarmer може відкрити дорогу на IPO ще 4–5 українським оборонним компаніям — експерт

Упродовж найближчих кількох років близько 4–5 українських defence tech-компаній можуть повторити шлях Swarmer , яка стала першою українською оборонною компанією, що подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) на американській біржі NASDAQ.

Про це в коментарі Delo.ua розповів директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина.

Defence tech — один із найпривабливіших секторів для інвесторів

"Компанії з українським корінням, як Swarmer, — це вже не зовсім стартапи, а доволі потужні гравці. Думаю, упродовж наступних 2–3 років ми побачимо ще 4–5 таких компаній", — зазначає Щербина.

За його словами, оборонні технології сьогодні є одним із найбільш привабливих секторів для інвесторів у світі.

Як приклад він наводить чеську Czechoslovak Group (CSG) — одну з найдинамічніших оборонних компаній Європи, яка разом з "Українською бронетехнікою" виробляє 155-мм боєприпаси для ЗСУ. Буквально два тижні тому компанія залучила €3,8 млрд через IPO.

"В Америці також спостерігається бум IPO у секторі Defense. Тому для Swarmer вихід на біржу — логічний крок: компанія з самого початку вибудовувала правильну структуру та залучала зовнішній капітал", — додає експерт.

Інвесторів приваблюють технології, перевірені фронтом

Щербина наголошує, що Swarmer має якісний продукт, який уже довів свою ефективність безпосередньо в бойових умовах. Йдеться про програмне забезпечення на базі штучного інтелекту для автоматизації рою дронів.

На його думку, вихід компанії на IPO стане важливим сигналом для міжнародних інвесторів, що в Україні є defence tech-компанії найвищого рівня.

"Для інших українських стартапів це створює прецедент: компанія з українським корінням, яка постачає технології на фронт, може залучити зовнішній капітал і вийти на біржу", — пояснює він.

Точні строки публічного розміщення акцій Swarmer на NASDAQ наразі не відомі. Втім, Артем Щербина прогнозує, що IPO відбудеться вже цього року, а за оптимістичним сценарієм — у найближчі кілька місяців.

"Поки рано говорити про суму залучених інвестицій — компанія лише подала документи. Але я впевнений, що вони вже працюють із банками та консультантами. За сприятливих умов шлях до IPO може зайняти близько трьох місяців", — каже він.

Чому українські оборонні компанії реєструються за кордоном

Серед ключових проблем розвитку оборонної індустрії в Україні експерт називає обмежений внутрішній бюджет. За його словами, Міноборони не може профінансувати всі потреби, навіть за наявності виробничих потужностей.

Додатковим стримуючим фактором є те, що державні контракти часто укладаються лише на 12 місяців, що створює невизначеність для іноземних інвесторів.

У таких умовах реєстрація за кордоном і вихід на зовнішні ринки стають оптимальною стратегією для компаній, які прагнуть масштабування та доступу до капіталу. Саме таким шляхом пішла Swarmer — компанія зареєстрована за межами України та вже працює з міжнародними ринками.

Нагадаємо, що співзасновник Swarmer Сергій Купрієнко розповів Delo.ua, як оборонні стартапи можуть залучати мільйонні інвестиції.