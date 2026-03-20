Чому IPO українського оборонного стартапу Swarmer здивувало й злякало інвесторів та що буде з експортом зброї

Український стартап Swarmer, що розробляє рішення на базі штучного інтелекту для автономної координації рою дронів, 17 березня дебютував на американській біржі Nasdaq. Компанія розмістила 3 млн акцій по ціні $5 за штуку.

Ціна акцій на вторинному ринку за перші два дня торгів зросла майже вдесятеро, перевищивши на піку $65 за штуку (зростання в 13 раз). На 9:00 (за східним часом) 19 березня ціна паперу складала близько $47 за акцію. Ринкова капіталізація компанії склала майже $580 млн.

В перші два дні торгів ціна акцій Swarmer коливалась в діапазоні від 11 до 65 доларів. Джерело: nasdaq.com

Експерти і учасники ринку капіталу називають подію без перебільшення знаковою для українських military-tech компаній – це перше повноцінне IPO українського бізнесу від початку повномасштабної війни. Варто нагадати, що вихід на Nasdaq найбільшого українського оператора електронних комунікацій компанії "Київстар", який відбувся 15 серпня 2025 року, пройшов шляхом злиття з компанією спеціального призначення (SPAC) Cohen Circle. Такий механізм є простішим за класичне IPO.

Що відбулося

Українська defence tech-компанія Swarmer подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO) під тикером SWMR ще в лютому 2026 року. За п’ять місяців до того, 16 вересня 2025 року, компанія залучила $15 млн — найбільшу інвестицію в українську оборонну технологічну компанію з початку повномасштабної війни – від низки міжнародних інвестиційних фондів. Раунд очолила американська Broadband Capital Investments, до якої приєдналися R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital, Network VC та UA1.vc.

Наразі, згідно проспекту емісії, компанія вивела акції на Nasdaq Capital Market – рівень лістингу для "emerging growth company", тобто компаній, що розвиваються. На цьому рівні торгуються стартапи та бізнеси на стадії зростання, які ще не досягли значної капіталізації та не мають стабільного прибутку. Для виходу на Nasdaq Capital Market достатньо близько $5 млн власного капіталу або $50 млн капіталізації. Для порівняння, такі компанії як "Київстар" виходять на Nasdaq Global Select Market або Nasdaq Global Market.

Запланувавши отримати від розміщення акцій чистий дохід в розмірі $12,6 млн (або $14,7 млн, якщо андеррайтер скористається своїм правом на повне придбання додаткових акцій) після вирахування витрат на розміщення та комісій андеррайтера, Swarmer задекларувала планові доходи протягом наступних 12-24 місяців на загальну суму $33,1 млн.

При цьому компанія задекларувала за 2025 рік чистий збиток в розмірі $8,5 млн при доході в $310 тис. Роком раніше чистий збиток склав $2,1 млн (в чотири рази менше) при аналогічній сумі доходу ($329 тис.).

Swarmer попереджає інвесторів про ризики

В компанії відверто зазначають, що інвестування в її акції пов'язане з високим ступенем ризику. Окрім факту збиткової діяльності в попередні два роки, там не можуть гарантувати, що коли-небудь буде досягнуто або збережено прибутковість.

"Ми очікуємо, що наші операційні витрати значно зростуть, оскільки ми реалізуємо нашу стратегію зростання, включаючи витрачання значних ресурсів на дослідження, розробки та маркетинг. Масштаби наших майбутніх операційних збитків та терміни прибутковості є дуже невизначеними, і ми очікуємо, що протягом наступних кількох років ми продовжуватимемо нести значні витрати та операційні збитки", – йдеться в проспекті емісії.

В компанії попереджають про значну залежність від невеликої кількості клієнтів. Втрата таких клієнтів або зменшення обсягів їхнього бізнесу може суттєво зашкодити бізнесу Swarmer, фінансовому стану або результатам діяльності.

Також там зазначають: нездатність встановити та підтримувати ефективний внутрішній контроль за фінансовою звітністю може мати суттєвий негативний вплив на бізнес, операційні результати та вартість акцій.

Існують також суттєві сумніви щодо здатності компанії продовжувати свою діяльність як безперервне підприємство. "Наша майбутня життєздатність як поточного бізнесу залежить від нашої здатності генерувати грошові кошти від нашої операційної діяльності або залучати додатковий капітал для фінансування нашої діяльності", – йдеться в проспекті емісії.

Серед ризиків у компанії також зазначають, що вони не контролюють процес виробництва або доставку кінцевим користувачам апаратних платформ, на яких розгортаються програмні платформи та системи штучного інтелекту від Swarmer.

А ще в компанії попереджають про українську корупцію: "Ми працюємо в регіонах світу, де певною мірою спостерігається корупція з боку державних службовців, і за певних обставин дотримання законів про боротьбу з хабарництвом та протидію корупції може суперечити місцевим звичаям та практиці. Крім того, українські ринки традиційно зазнавали підвищеної волатильності через невизначеність, спричинену звинуваченнями у корупції та хабарництві, а також розслідуваннями діяльності деяких відомих політиків".

На що планують витрачати кошти інвесторів

В Swarmer зазначають, що залучені під час IPO кошти планують використовувати для фінансування поточної діяльності, включаючи розширення можливостей та асортименту продукції, найм співробітників, інтеграцію з обладнанням виробників дронів, а також для поповнення обігових коштів та інших загальних корпоративних цілей.

В компанії планують, що залучені кошти, разом з наявними грошовими коштами та їх еквівалентами, дозволить фінансувати операційні та капітальні витрати у 2027 році. При цьому інвестори не матимуть можливості оцінити економічну, фінансову чи іншу інформацію, на якій базуватимуться рішення щодо використання коштів. До їх використання в компанії планують інвестувати чистий прибуток у короткострокові зобов'язання з нарахуванням відсотків, інструменти інвестиційного класу, депозитні сертифікати або гарантовані зобов'язання уряду США.

"Наразі ми маємо намір зберегти всі наявні кошти та майбутні прибутки, якщо такі є, для використання в веденні нашого бізнесу та не очікуємо виплати будь-яких грошових дивідендів на наш акціонерний капітал у найближчому майбутньому. Інвесторам не слід купувати наші звичайні акції з очікуванням отримання грошових дивідендів", – йдеться в проспекті емісії.

Як кейс Swarmer вплине на вітчизняний ринок military-tech

Опитані Delo.ua експерти сходяться на думці, що кейс компанії Swarmer позитивно вплине на сприйняття українських military-tech компаній на світовому ринку інвестицій і потенційно полегшить залучення капіталу українським бізнесом.

"Кейс Swarmer показав, що інтерес до українських компаній є. Розширився пул міжнародних, в тому числі американських, інвесторів, які дізналися про можливості інвестування в українські оборонні компанії. Тож можна й іншим заходити на український ринок", – говорить керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Від подальшого успіху цієї компанії залежатиме, зокрема, чи буде відчинене вікно IPO для інших українських компаній.

"Сподіваюсь, це буде прикладом для інших. Це знаковий, вже другий від початку війни вихід українських компаній на американський ринок капіталу. Тож маю надію, що українські компанії отримають додаткове джерело фінансування", – говорить засновник та CEO інвестиційної компанії Investudio Андрій Масло.

За його словами, було б добре, якби НКЦПФР ефективніше працювала в напрямку створення можливостей для українського бізнесу залучати капітал на внутрішньому ринку. Проте наразі цього немає.

"Чи попаде кейс Swarmer в майбутні презентації українських компаній при спілкуванні з інвесторами? Так!" – переконаний директор з інвестицій, голова офісу R&D інвестиційно-банківської компанії Capital Times Артем Щербина.

В будь-якому випадку це дуже гарний бенчмарк для українського ринку military-tech. Багато великих світових military-tech компаній виходять на біржу, але невелика компанія з України, яких у нас досить багато, вперше виходить на біржу.

"Якщо експорт в Україні відбуватиметься за прозорими правилами, якщо експортувати зможуть не лише компанії, наближені до політичної еліти, то нинішній кейс допоможе майбутнім залученням капіталу українськими military-tech компаніями на міжнародних ринках на набагато цікавіших умовах", – прогнозує співрозмовник Delo.ua.

Swarmer розробляє рішення на базі ШІ для автономної координації рою дронів. Фото: Swarmer/LinkedIn

Чи зросте український експорт зброї

Успішний кейс залучення міжнародного капіталу українською military-tech компанією, на жаль, не гарантує аналогічний успіх інших компаній з України. Про це говорять всі опитані Delo.ua експерти.

Більше того, успішне IPO Swarmer навіть не гарантує збільшення експорту продукції, в якій використовується програмне забезпечення Swarmer, оскільки сама компанія нічого не експортує, а лише постачає софт для озброєння.

"Swarmer – це R&D, це виробництво софта. Там немає експорту. У них немає навіть виторгу, вони ще нічого не продали. Це просто стартап, який швидко дійшов до IPO", – говорить Артем Щербина.

Тут, скоріше, потрібно дивитися на кейси компаній, які безпосередньо виробляють і продають дрони. Для таких компаній не так важливе IPO, як експорт. Для них важливо розуміти, що можна залишатися виробниками в Україні і при цьому продавати свою продукцію назовні.