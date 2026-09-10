Swarmer раскрыл детали крупнейшей сделки на рынке miltech

Украинско-американская defence-tech компания Swarmer заключила соглашение о приобретении украинского производителя наземных роботизированных комплексов и беспилотников Ratel Robotics. Сумма сделки составляет $224 млн.

Об этом сообщила Swarmer.

Договоренность предполагает оплату наличными и акциями компании. Стоимость Swarmer после выхода на биржу существенно выросла, что позволило ей использовать собственные акции как инструмент для поглощения других defence-tech активов.

Swarmer вышла на Nasdaq в марте 2026 года. После реализации опциона андеррайтера валовые поступления компании от IPO составили $17,25 млн.

В первые дни торгов акции Swarmer резко выросли. В определенный момент рыночная капитализация компании приближалась к $800 млн.

Swarmer использует акции для поглощения других компаний

Именно для таких сделок бизнесы и проводят IPO: после успешного выхода на биржу их акции превращаются в ценный инструмент для приобретения других активов, поясняет учредитель фонда Resist.UA Роман Сульжик.

"Сейчас уже неважно, был ли у Swarmer свой продукт - теперь он в любом случае появится благодаря компаниям, которые они поглощают", - отметил Сульжик.

Ratel Robotics он называет сильным активом и известным украинским производителем наземных роботизированных комплексов, который в последнее время расширяет направление беспилотников.

Ratel Robotics входит в число крупнейших публично известных украинских производителей НРК. Компания разрабатывает наземные платформы для логистики, эвакуации, минирования, запуска дронов и других задач.

В Ratel Robotics работает более 300 сотрудников, которые после закрытия сделки должны присоединиться к Swarmer. Общий штат объединенной компании составит около 500 человек.

Основатель и CEO Ratel Robotics Тарас Остапчук продолжит управлять компанией и будет подчиняться CEO Swarmer Алексу Финку. Стороны планируют совместно разработать универсальную наземную платформу для запуска беспилотников.

Swarmer планирует продолжить поглощение

Украинским defence-tech компаниям часто не хватает инфраструктуры и ресурсов, необходимых для самостоятельного выхода на глобальный рынок, поэтому они ищут партнеров, способных обеспечить такое масштабирование, объяснял соучредитель и нынешний CEO Swarmer Алекс Финк.

Компания не планирует ограничиваться приобретением Ratel Robotics и будет рассматривать покупку технологических компаний, чьи продукты уже прошли проверку в боевых условиях, заявлял неисполнительный председатель совета директоров Swarmer Эрик Принс.

За стратегией таких поглощений может стоять управляющий партнер Broadband Capital Investments Майкл Рапопорт, считает Сульжик. Этот фонд стал лид-инвестором Swarmer в раунде на $15 млн, который предшествовал IPO.

По оценке Сульжика, Swarmer покупает Ratel Robotics по высокой цене, однако значительная часть сделки закрывается акциями. Если синергия увеличит стоимость объединенной компании, поглощение может оказаться выгодным для Swarmer.

Сам Swarmer разрабатывает программное обеспечение на основе искусственного интеллекта для координации групп беспилотников. После выхода на биржу, компания также начала наращивать коммерческие контракты. В первом квартале 2026 года она отчитывалась о привлечении $17,3 млн после IPO и новых контрактах.

Напомним, пример Swarmer может открыть путь на IPO для еще четырех-пяти украинских оборонных компаний.