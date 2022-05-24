Британський флот може супроводжувати кораблі з українським зерном через російську блокаду, - ЗМІ

Великобританія веде переговори з союзниками щодо відправлення кораблів до Чорного моря для захисту вантажних кораблів з українським зерном. Про це пише The Times.

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Видання пише, що "коаліція охочих" прагнутиме прорвати російську блокаду, надавши вантажним судам захисний коридор з Одеси до Босфору.

"Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор з міністром закордонних справ Ліз Трус, сказав, що до коаліції можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, що залежать від зерна", - пише видання.

Також Times припускає, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, також може взяти участь.

Операція вимагатиме розмінування гавані та надання Україні зброї більшої дальності для захисту від нападу Росії.

Ландсбергіс звинуватив росіян у тому, що вони "тримають у заручниках уразливі країни світу", не дозволяючи Україні годувати їх, додавши, що таких альтернатив, як вивезення зерна залізничним чи автомобільним транспортом, буде замало.

Міністр закордонних справ Литви також заявив, що країни "можуть надати кораблі або літаки, які будуть розміщені у Чорному морі, та забезпечити морський прохід для суден із зерном, щоб вони вийшли з порту Одеси та досягли Босфору в Туреччині".

Він сказав, що, хоча кораблі можуть бути військовими, такий крок не "означатиме ескалацію, тому що вони не братимуть участі у війні".

"Що нам потрібно зробити, то це вирішити цю глобальну проблему продовольчої безпеки, і Великобританія працює над терміновим рішенням, щоб вивезти зерно з України", - сказала міністр закордонних справ Великобританії Лізз Трасс.

Один із дипломатів також повідомив Times, що Трас підтримує відправку військових кораблів для супроводу суден із Одеси. Такий крок, який може також включати супровід кораблів, що залишають Миколаїв, мабуть, вимагатиме згоди США.

Також видання зазначає, що для цієї операції потрібна згода Москви.

"Спроба зробити це без згоди Росії підвищить ризик виникнення інциденту", - сказав Times один західний чиновник.

Москва поки що виключила можливість виходу кораблів з Одеси. Чиновник сказав, що якщо росіяни погодяться на операцію з дозволу виходу кораблів, вони "явно очікують на якусь віддачу від цієї домовленості", наприклад, перегляду санкцій.

Чиновник сказав, що операція буде ризикованою через міни та блокаду. Він сказав, що хоча російські морські сили знаходяться далеко від узбережжя, вони контролюють район високоточними ракетами.

Туреччина також має забезпечити гарантії безпечного проходу судів. Після вторгнення в Україну Анкара послалася на міжнародне право та закрила Босфор та Дарданелли для всіх військових кораблів.

Нагадаємо, Данія передасть Україні протикорабельні ракети "Гарпун", а також пускову установку до них.