Британский флот может сопровождать корабли с украинским зерном через российскую блокаду, - СМИ

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке кораблей в Черное море для защиты грузовых кораблей с украинским зерном. Об этом пишет The Times.

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Издание пишет, что "коалиция желающих" будет стремиться прорвать российскую блокаду, предоставив грузовым судам защитный коридор из Одессы в Босфор.

"Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который обсуждал коридор с министром иностранных дел Лиз Трусс, сказал, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от зерна", - пишет издание.

Также Times предполагает, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, также может принять участие.

Операция потребует разминирования гавани и предоставления Украине оружия большей дальности для защиты от нападения России.

Ландсбергис обвинил россиян в том, что они "держат в заложниках уязвимые страны мира", не позволяя Украине кормить их, добавив, что таких альтернатив, как вывоз зерна железнодорожным или автомобильным транспортом, будет недостаточно.

Министр иностранных дел Литвы также заявил, что страны "могут предоставить корабли или самолеты, которые будут размещены в Черном море, и обеспечить морской проход для судов с зерном, чтобы они вышли из порта Одессы и достигли Босфора в Турции".

Он сказал, что, хотя корабли могут быть военными, такой шаг не будет "означать эскалацию, потому что они не будут участвовать в войне".

"Что нам нужно сделать, так это решить эту глобальную проблему продовольственной безопасности, и Великобритания работает над срочным решением, чтобы вывезти зерно из Украины", - сказала министр иностранных дел Великобритании Лизз Трасс.

Один из дипломатов также сообщил Times, что Трасс поддерживает отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Такой шаг, который может также включать сопровождение кораблей, покидающих Николаев, вероятно, потребует активации согласия США.

Также издание отмечает, что для данной операции нужно будет согласие Москвы.

"Попытка сделать это без согласия России повысит риск возникновения инцидента", — сказал Times один западный чиновник.

Москва пока исключила возможность выхода кораблей из Одессы. Чиновник сказал, что если россияне согласятся на операцию по разрешению выхода кораблей, они "явно ожидают какой-то отдачи от этой договоренности", например, пересмотра санкций.

Чиновник сказал, что операция будет рискованной из-за мин и блокады. Он сказал, что, хотя российские морские силы находятся далеко от побережья, они контролируют район высокоточными ракетами.

Турция также должна предоставить гарантии безопасного прохода судов. После вторжения в Украину Анкара сослалась на международное право и закрыла Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей.

Напомним, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", а также пусковую установку к ним.