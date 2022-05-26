"Ашан" налагодив імпорт солі з країн ЄС: дефіцитний продукт змітають із полиць

Українська мережа гіпермаркетів "Ашан" ще в березні почала імпортувати сіль із сусідніх Польщі, Угорщини та Румунії для покриття можливого дефіциту цього продукту через попадання держпідприємства "Артемсоль" (Соледар, Донецька область) в зону бойових дій.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", у прес-службі "Ашан Україна" запевняють, що у квітні імпорт солі було налагоджено, і українці тепер можуть не переживати за літній сезон консервації овочів.

"На полицях "Ашана" присутня сіль європейського виробництва, яка коштує в районі 25-30 грн. Ми плануємо продавати сіль категорій: екстра, йодовану та знайшли навіть кам'яну. Головна причина дефіциту солі – надмірний попит. Працівники гіпермаркетів "Ашан" буквально не встигають її виставлятим, а за день іноді продається запас двох-трьох тижнів", - кажуть у компанії.

За даними рітейлера, протягом тижня компанія отримає 150 тонн імпортної солі, зокрема 50 тонн вже найближчими днями. При цьому в "Ашані" підкреслюють, що як тільки всі українські виробники солі відновлять роботу, він знову віддаватиме пріоритет саме їм.

"Головна мета "Ашана" в Україні - продовжувати закуповувати продукцію у локальних виробників. Але оскільки наразі не всі підприємства працюють, відповідно, не всі потреби населення покриті, компанія готова покривати товари критичного споживання, залучаючи "Ашан Польща", "Ашан Угорщина" "Ашан Румунія", - вказують у прес-службі.

Зазначимо, що на сьогодні мережа "Ашан" має 13 гіпермаркетів і супермаркетів у Києві, три у Львові, два в Дніпрі, а також по одному в Запоріжжі, Кривому Розі, Житомирі та Чернівцях. Харківський та одеський "Ашани" не працюють. Зокрема, останній знаходився у ТРЦ "Рів'єра", зруйнованому внаслідок російського ракетного удару 9 травня.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство із солевидобутку - ДП "Артемсоль" - у квітні бойових дій зупинило роботу ще у квітні, запас готової продукції із заводу також було вивезено.

Джерело фото: ua.depositphotos.com