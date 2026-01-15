Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,12

--0,05

EUR

50,26

--0,06

Наличный курс:

USD

43,55

43,45

EUR

50,85

50,64

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кто наполняет бюджет Украины: в ГНС назвали лидеров по уплате налогов за 2025 год

налоги
Леся Карнаух назвала лидеров по уплате налогов. / Depositphotos

Несмотря на ежедневные вызовы, украинские предприниматели продолжают держать экономический строй. В 2025 году лидерами по уплате налогов в 2025 году стали перерабатывающая промышленность и торговля. Именно эти две отрасли обеспечили более трети всех налоговых поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Главные доноры бюджета

Более 34% обеспечили две стратегически важные сферы:

  • перерабатывающая промышленность – 17,9% от всех средств;
  • оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом автотранспорта обеспечили 16,6% поступлений.

Значительную роль сыграли сектор государственного управления и обороны (12,4%), а также финансовая и страховая деятельность (8,4%).

Самые быстрые отрасли.

Динамика 2025 по сравнению с предыдущим периодом оказалась положительной для большинства секторов. Наибольший прирост налоговых платежей продемонстрировали:

  • агросектор (сельское, лесное и рыбное хозяйство) - 35,8% (+27,9 млрд грн);
  • госуправление и оборона - 25,9% (+52,4 млрд грн);
  • торговля - 24,8% (+67,6 млрд грн);
  • промышленность (перерабатывающая сфера) - 23,6% (+70,2 млрд грн).

Почему это важно?

За каждым процентом в настоящем отчете стоят реальные дела. Налоги, добросовестно уплачиваемые бизнесом в сверхсложных условиях, — это фундамент жизнедеятельности страны. Именно из этих средств финансируются: зарплаты наших военных и техника для фронта; работа энергетиков, восстанавливающих сети после обстрелов; медицина, образование и критически важные социальные программы.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук