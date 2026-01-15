Кто наполняет бюджет Украины: в ГНС назвали лидеров по уплате налогов за 2025 год

Несмотря на ежедневные вызовы, украинские предприниматели продолжают держать экономический строй. В 2025 году лидерами по уплате налогов в 2025 году стали перерабатывающая промышленность и торговля. Именно эти две отрасли обеспечили более трети всех налоговых поступлений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и.о председателя Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Главные доноры бюджета

Более 34% обеспечили две стратегически важные сферы:

перерабатывающая промышленность – 17,9% от всех средств;

оптовая и розничная торговля вместе с ремонтом автотранспорта обеспечили 16,6% поступлений.

Значительную роль сыграли сектор государственного управления и обороны (12,4%), а также финансовая и страховая деятельность (8,4%).

Самые быстрые отрасли.

Динамика 2025 по сравнению с предыдущим периодом оказалась положительной для большинства секторов. Наибольший прирост налоговых платежей продемонстрировали:

агросектор (сельское, лесное и рыбное хозяйство) - 35,8% (+27,9 млрд грн);

госуправление и оборона - 25,9% (+52,4 млрд грн);

торговля - 24,8% (+67,6 млрд грн);

промышленность (перерабатывающая сфера) - 23,6% (+70,2 млрд грн).

Почему это важно?

За каждым процентом в настоящем отчете стоят реальные дела. Налоги, добросовестно уплачиваемые бизнесом в сверхсложных условиях, — это фундамент жизнедеятельности страны. Именно из этих средств финансируются: зарплаты наших военных и техника для фронта; работа энергетиков, восстанавливающих сети после обстрелов; медицина, образование и критически важные социальные программы.

Напомним, по итогам 2025 года налог на недвижимое имущество уплатили почти 1,1 млн граждан, что позволило привлечь в местные бюджеты более 12,7 миллиарда гривен. Поступления выросли на 2,1 миллиарда гривен или на 19,3% по сравнению с показателями 2024 года.