Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

--0,12

EUR

51,46

--0,12

Наличный курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,60

51,40

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

План перевыполнили: налоговая отчиталась, сколько денег собрали в апреле

гривны
В апреле ГНС обеспечила почти 94 млрд грн поступлений в бюджет / Shutterstock

В апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Выполнение установленного плана за этот период составляет 104,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

По итогам четырех месяцев года общая сумма поступлений составила 435,8 млрд грн, что соответствует выполнению плана на 101,4%.

"В условиях войны каждая гривна – это не просто цифра. Это – бронежилет, дрон, восстановленная школа, больница. Это финансирование обороны, социальных выплат и зарплат", – подчеркнула глава ведомства.

Апрельские показатели поступлений превысили данные в прошлом году на 10,6 млрд грн, что демонстрирует рост на 12,7%. Основные источники доходов в апреле распределились следующим образом:

  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил 35,9 млрд грн;
  • объем возмещения НДС составляет 17,6 млрд. грн;
  • налог на прибыль предприятий принес 5,9 млрд грн;
  • рентные платежи составили 4,7 млрд грн.

На выполнение показателей по НДС и акцизу негативно влияют факторы военного положения, в частности, разрушение производственных мощностей и усложнение логистики.

Леся Карнаух отметила, что фокус работы направлен на улучшение качества администрирования: "Сегодня мы активно работаем над улучшением качества администрирования налогов. В фокусе - качественные данные и аналитика, прогнозирование рисков и постоянный диалог с плательщиками... Такой подход позволяет совместно с плательщиками стабильно наполнять бюджет".

Напомним, в январе-марте 2026 года государственный бюджет получил почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Автор:
Татьяна Ковальчук