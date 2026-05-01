План перевыполнили: налоговая отчиталась, сколько денег собрали в апреле

В апреле в общий фонд государственного бюджета поступило 93,9 млрд грн налогов и сборов, контролируемых Государственной налоговой службой. Выполнение установленного плана за этот период составляет 104,2%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

По итогам четырех месяцев года общая сумма поступлений составила 435,8 млрд грн, что соответствует выполнению плана на 101,4%.

"В условиях войны каждая гривна – это не просто цифра. Это – бронежилет, дрон, восстановленная школа, больница. Это финансирование обороны, социальных выплат и зарплат", – подчеркнула глава ведомства.

Апрельские показатели поступлений превысили данные в прошлом году на 10,6 млрд грн, что демонстрирует рост на 12,7%. Основные источники доходов в апреле распределились следующим образом:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) обеспечил 35,9 млрд грн;



объем возмещения НДС составляет 17,6 млрд. грн;

налог на прибыль предприятий принес 5,9 млрд грн;

рентные платежи составили 4,7 млрд грн.

На выполнение показателей по НДС и акцизу негативно влияют факторы военного положения, в частности, разрушение производственных мощностей и усложнение логистики.

Леся Карнаух отметила, что фокус работы направлен на улучшение качества администрирования: "Сегодня мы активно работаем над улучшением качества администрирования налогов. В фокусе - качественные данные и аналитика, прогнозирование рисков и постоянный диалог с плательщиками... Такой подход позволяет совместно с плательщиками стабильно наполнять бюджет".

Напомним, в январе-марте 2026 года государственный бюджет получил почти 160,7 млрд грн налога на доходы физических лиц.