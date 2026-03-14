Франчайзі ресторанів KFC заробили 3,66 млрд грн: один заклад в Україні у середньому приносить 60 млн грн на рік

В Україні відкрились п'ять нових ресторанів KFC торік.  / Pixabay

Франчайзі мережі швидкого харчування KFC у 2025 році отримали в Україні 3,66 млрд грн виручки. Це на 31,6% більше, ніж роком раніше. Бренд у країні розвивають три партнери — "Тесті Фуд", "Глобальна ресторанна група – Україна" та "ДТС-Харків". Разом вони формують близько 12,2% сегмента міжнародних fast-food мереж на українському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані YouControl. 

Доходи KFC в Україні у 2025 році

Компанія  Виручка 2025 рік
"Тесті Фуд" 1,34 млрд грн
"Глобальна ресторанна група – Україна"  1,18 млрд грн
"ДТС-Харків" 1,13 млрд грн

Українська мережа KFC працює за франчайзинговою моделлю. Компанія "Тесті Фуд" належить Валерію Кіптіку — співвласнику ритейл-мереж "Варус" і "Єва". "Глобальна ресторанна група – Україна" контролюється американською Berrillion Investments. "ДТС-Харків" розвиває ресторани бренду переважно на сході країни. 

Стратегічні рішення щодо розвитку мережі погоджуються з глобальним офісом KFC.

Сукупна виручка партнерів дозволяє оцінити масштаб бізнесу одного ресторану. Якщо співвіднести оборот у 3,66 млрд грн із приблизно шістдесятьма ресторанами KFC в Україні, виходить, що один заклад приносить близько 60 млн грн на рік.

Звісно, показники сильно залежать від локації. Ресторани у великих містах і торговельних центрах, особливо в Києві, зазвичай мають значно більший оборот, ніж заклади у невеликих містах.

У доларовому еквіваленті це приблизно $1,4–1,6 млн виручки на ресторан. За міжнародними оцінками, середній оборот ресторану KFC у світі становить близько $1,3–1,4 млн на рік. Тобто українські заклади вже працюють із показниками, відповідними до глобальних.

Нові заклади KFC: де відкрилися у 2025 році 

Мережа продовжує розширюватися. Як повідомили delo.ua  представники франчайзі, у 2025 році в Україні відкрились п’ять нових ресторанів KFC — у Сокільниках на Львівщині, Рівному, дві локації в Одесі та заклад у Коломиї. У 2026 році вже запрацював ресторан у Чернівцях, а до кінця року планується відкриття ще щонайменше п’яти закладів.

Компанія також відзначає зростання попиту. 

"За рік кількість транзакцій у ресторанах мережі збільшилася на 8,3%", - повідомили представники KFC у Україні.

KFC входить до ресторанної групи Yum! Brands — одного з найбільших операторів ресторанного бізнесу у світі. Мережа налічує понад 30 тисяч ресторанів приблизно у 150 країнах. Найбільшими ринками для бренду залишаються Китай і США.

Український ринок поки що невеликий у глобальному масштабі, але демонструє стабільне зростання і поступово наближається до світових показників ефективності ресторанів мережі.

У лютому 2025 року СЕО ТОВ "Тесті Фуд" Аліна Кіптик повідомляла Delo.ua, що з 2022 року мережа KFC відкрила 17 нових ресторанів в Україні, а загальний обсяг інвестицій перевищив 500 млн гривень

Автор:
Анна Мурашко