Франчайзи ресторанов KFC заработали 3,66 млрд грн: одно заведение в Украине в среднем приносит 60 млн грн в год

Франчайзи сети быстрого питания KFC в 2025 году получили в Украине 3,66 млрд. грн. выручки. Это на 31,6% больше, чем годом ранее. Бренд в стране развивают три партнера — "Тести Фуд", "Глобальная ресторанная группа — Украина" и "ДТС-Харьков". Итого они формируют около 12,2% сегмента международных fast-food сетей на украинском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.

Доходы KFC в Украине в 2025 году

Компания Выручка 2025 год "Тести Фуд" 1,34 млрд грн "Глобальная ресторанная группа – Украина" 1,18 млрд грн "ДТС-Харьков" 1,13 млрд грн

Украинская сеть KFC работает по франчайзинговой модели. Компания "Тести Фуд" принадлежит Валерию Киптику - совладельцу ритейл-сетей "Варус" и "Ева". "Глобальная ресторанная группа – Украина" контролируется американской Berrillion Investments. "ДТС-Харьков" развивает рестораны бренда преимущественно на востоке страны.

Стратегические решения по развитию сети согласны с глобальным офисом KFC.

Совокупная выручка партнеров позволяет оценить масштаб бизнеса одного ресторана. Если соотнести оборот в 3,66 млрд грн с примерно шестидесятью ресторанами KFC в Украине, то получается, что одно заведение приносит около 60 млн грн в год.

Естественно, характеристики сильно зависят от локации. Рестораны в крупных городах и торговых центрах, особенно в Киеве, обычно имеют гораздо больший оборот, чем заведения в небольших городах.

В долларовом эквиваленте это примерно $1,4–1,6 млн. выручки на ресторан. По международным оценкам, средний оборот ресторана KFC в мире составляет около $1,3–1,4 млн в год. То есть украинские заведения уже работают с показателями, соответствующими глобальным.

Новые заведения KFC: где открылись в 2025 году

Сеть продолжает расширяться. Как сообщили delo.ua представители франчайзи , в 2025 году в Украине открылись пять новых ресторанов KFC — в Сокольниках Львовской, Ровно, две локации в Одессе и заведение в Коломне. В 2026 году уже заработал ресторан в Черновцах, а до конца года планируется открытие еще не менее пяти заведений.

Компания также отмечает рост спроса.

"За год количество транзакций в ресторанах сети увеличилось на 8,3%", – сообщили представители KFC в Украине.

KFC входит в ресторанную группу Yum! Brands – одного из крупнейших операторов ресторанного бизнеса в мире. Сеть насчитывает более 30 тысяч ресторанов примерно в 150 странах. Крупнейшими рынками для бренда остаются Китай и США.

Украинский рынок пока невелик в глобальном масштабе, но демонстрирует стабильный рост и постепенно приближается к мировым показателям эффективности ресторанов сети.

В феврале 2025 года СЕО ООО "Тести Фуд" Алина Киптик сообщала Delo.ua, что с 2022 года сеть KFC открыла 17 новых ресторанов в Украине, а общий объем инвестиций превысил 500 млн. гривен .