Экспорт длинного металлопроката из Украины рухнул на 64%: данные за начало 2026 года

По итогам первых двух месяцев 2026 года общий объем экспорта длинного металлопроката упал на 64,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил всего 41,1 тыс. тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты GMK Center.

Параллельно с натуральными объемами стремительно снизилась и валютная выручка: в январе-феврале она сократилась на 59,7%, составив 31,45 млн. долларов США.

39,8% от общего объема экспорта длинного проката приходится на другие прутки и бруски из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, витые (УКТВЭД 7214) – 16,34 тыс. т (-56,6% г./г.).

В Польшу отгружено 8,01 тыс. т, Молдовы – 6,61 тыс. т, Румынии – 1,46 тыс. т.

Украинские производители в течение этого периода экспортировали 11,81 тыс. т проволоки из нелегированной стали (УКТВЭД 7217), что на 48,3% меньше р/р.

Основная часть продукции направлена в Польшу – 2,86 тыс. Еще 2,56 тыс. т было экспортировано в Германию и 1,68 тыс. т – в Молдову.

7,95 тыс. т (-81,6% г./г.) экспорта приходится на прутки и горячекатаные бруски, произведенные из углеродистой стали, в бунтах (УКТВЭД 7213).

Среди основных потребителей: Польша – 3,49 тыс.т, Литва – 2,35 тыс.т, Румыния – 1,15 тыс.т.

В феврале показатель составил 22,11 тыс. т, что на 66,3% меньше по сравнению с февралем 2025 года и на 16,4% больше предыдущего месяца.

Отгрузки других прутков и брусков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, крученых (УКТВЭД 7214) составляли 12,17 тыс. т (-36,9% г./г.; +192% м./м.), а прутков и горячекатаных брусков, произведенные из углеродистой стали, в бунтах (УКТВЭД 7213) – 2,77 тыс. т (-90,6% г./г.; -46,6% м./м.).

Напомним, украинские металлургические компании по итогам января-августа 2025 снизили экспорт плоского проката на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,1 млн т.