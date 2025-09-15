За восемь месяцев Украина сократила экспорт плоского проката на 1,5%

Украинские металлургические компании по итогам января-августа 2025 снизили экспорт плоского проката на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1,1 млн т.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на расчеты GMK Center.

Более 80% поставок пришлось на плоский горячекатаный прокат – 911,9 тыс. т, что на 4% меньше год к году. Основными направлениями экспорта стали Польша (373,2 тыс. т), Болгария (234,7 тыс. т) и Италия (55,9 тыс. т).

На холоднокатаный прокат пришлось 147,7 тыс. т или 13,4% от общего объема. Это на 12,5% больше, чем в прошлом. Наибольшие поставки отправлены в Польшу (65,5 тыс. т), Болгарию (21,9 тыс. т) и Италию (17,1 тыс. т).

Экспорт плоского проката с покрытием вырос на 22,1% год к году – до 40,7 тыс. т. Больше всего продукции поставлено в Польшу (26,4 тыс. т), Румынию (8,9 тыс. т) и Чехию (0,9 тыс. т).

Отмечается, что в августе 2025 экспорт плоского проката составил 129,5 тыс. т, что на 19,1% меньше, чем в августе 2024-го, но на 21,9% больше против июля 2025-го.

В частности:

горячекатаный прокат – 103,6 тыс. т (-25,9% год к году; -23,4% месяц в месяц);

холоднокатаный прокат – 18,4 тыс. т (+18% год к году; +2,2% месяц к месяцу);

прокат с покрытием – 7,4 тыс. т (+80,1% год к году; +78,3% месяц к месяцу).

Выручка от экспорта плоского проката за январь-август снизилась на 8,6% в годовом исчислении – до $630 млн. В августе экспортная выручка составила $72,7 млн, что на 26,2% меньше года в год, но на 9,6% больше месяца в месяц.

Напомним, в 2024 году Украина увеличила экспорт плоского проката на 36,1% по сравнению с 2023 годом – до 1,63 млн т. Более 80% поставок пришлось на горячекатаный прокат (1,36 млн т, 44,7% год к году).

За первые пять месяцев 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 2,057 млн тонн металлопроката — это 97,6% от объемов аналогичного периода 2024 года. Из всего объема продукции 61,5% было экспортировано (1,541 млн тонн), тогда как в прошлом году доля экспорта составила 65,4%.