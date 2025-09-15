За вісім місяців Україна скоротила експорт плоского прокату на 1,5%

Українські металургійні компанії за підсумками січня–серпня 2025 року знизили експорт плоского прокату на 1,5% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року – до 1,1 млн т.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунки GMK Center.

Більше 80% поставок припало на плоский гарячекатаний прокат – 911,9 тис. т, що на 4% менше рік до року. Основними напрямами експорту стали Польща (373,2 тис. т), Болгарія (234,7 тис. т) та Італія (55,9 тис. т).

На холоднокатаний прокат припало 147,7 тис. т, або 13,4% від загального обсягу. Це на 12,5% більше, ніж торік. Найбільші поставки відправлені до Польщі (65,5 тис. т), Болгарії (21,9 тис. т) та Італії (17,1 тис. т).

Експорт плоского прокату з покриттям зріс на 22,1% рік до року – до 40,7 тис. т. Найбільше продукції поставлено до Польщі (26,4 тис. т), Румунії (8,9 тис. т) та Чехії (0,9 тис. т).

Зазначається, що в серпні 2025 року експорт плоского прокату становив 129,5 тис. т, що на 19,1% менше, ніж у серпні 2024-го, але на 21,9% більше проти липня 2025-го.

Зокрема:

гарячекатаний прокат – 103,6 тис. т (-25,9% рік до року; -23,4% місяць до місяця);

холоднокатаний прокат – 18,4 тис. т (+18% рік до року; +2,2% місяць до місяця);

прокат з покриттям – 7,4 тис. т (+80,1% рік до року; +78,3% місяць до місяця).

Виручка від експорту плоского прокату за січень–серпень знизилась на 8,6% у річному вимірі – до $630 млн. У серпні експортна виручка становила $72,7 млн, що на 26,2% менше рік до року, але на 9,6% більше місяць до місяця.

Нагадаємо, у 2024 році Україна збільшила експорт плоского прокату на 36,1% у порівнянні з 2023 роком – до 1,63 млн т. Понад 80% поставок припало на гарячекатаний прокат (1,36 млн т, +44,7% рік до року).

Додамо, за перші п’ять місяців 2025 року українські металургійні підприємства виробили 2,057 млн тонн металопрокату — це 97,6% від обсягів аналогічного періоду 2024 року. З усього обсягу продукції 61,5% було експортовано (1,541 млн тонн), тоді як минулого року частка експорту становила 65,4%.